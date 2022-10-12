За кредитными каникулами могут обратиться не только мобилизованные, но и члены их семьи Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 октября в России начал действовать закон о кредитных каникулах для мобилизованных и для участников специальной военной операции. Если их получить, то можно временно не платить по своим займам. Причем кредитор, будь то банк, или ломбард, например, не сможет отказать такому заемщику в каникулах. В связи с этим «Комсомольская правда» узнала, как получить кредитные каникулы мобилизованным в Свердловской области.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ МОГУТ ВЗЯТЬ И РОДСТВЕННИКИ

Во-первых, на кредитные каникулы могут заявиться не только те, кто попал под мобилизацию, но и в принципе все участники СВО. Это и военнослужащие по контракту, и те, кто входят в войска национальной гвардии. Сотрудники воинских формирований МЧС, военной прокуратуры, пограничной службы, добровольцы, а также те, кто указан в законе «Об обороне» в статье 1, пункте 6.

Что интересно, вопрос о том, как получить кредитные каникулы мобилизованным в Свердловской области, актуален и для членов семей участников спецоперации. Они также могут оформить кредитные каникулы по своим займам. Важное условие – приостановить платеж можно лишь по тому кредиту, который человек взял до дня мобилизации.

- Или до начала участия военнослужащего в специальной военной операции, либо до подписания контракта добровольцем, - уточняют в Центральном банке Российской Федерации на сайте cbr.ru

И еще одно уточнение, кого в данном случае считать членом семьи мобилизованного. Это жена или муж, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, которым уже больше 18 лет, дети до 23 лет, которые учатся очно, а также люди, находящиеся на иждивении у военнослужащих.

Предоставляют кредитные каникулы на весь срок службы по мобилизации, плюс еще 30 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ

Помните, что кредитные каникулы вашей семье дадут, только если вы сами об этом попросите – заявитесь на них. Автоматически мобилизованному человекe их не предоставляют.

- Мобилизованному или другому участнику специальной военной операции необходимо обратиться к своему кредитору по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре, например по обычной или электронной почте, - объясняют в Центробанке. - Вместе с обращением заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции.

Тут есть нюанс. Если мобилизованный не смог предоставить такие документы, но заявку на кредитные каникулы уже подал, то ничто не мешает кредитору, то есть банку, например, самому запросить подтверждение в Минобороны.

- Кредитор также может запросить их у заемщика, - добавляют в Центробанке. - В этом случае заемщик обязан предоставить документы не позднее окончания льготного периода, иначе каникулы будут аннулированы.

Если же за кредитными каникулами в банк обращаются родственники мобилизованного, то они должны сразу документами подтвердить родство.

Приостановить платеж можно лишь по тому кредиту, который человек взял до дня мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В КАКОМ СЛУЧАЕ ДОЛГ СПИШУТ

В Центробанке, отвечая на вопрос о том, как получить кредитные каникулы мобилизованным в Свердловской области, уточняют, что после того, как заявка от мобилизованного поступила, у кредитора есть десять дней, чтобы рассмотреть ее. Потом он уже должен будет сообщить об одобрении, или об отказе в заявке. Если прошло уже 15 дней, а от банка ни слуху, ни духу, тогда кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

- Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул, - уточняют в Центробанке.

Предоставляют кредитные каникулы на весь срок службы по мобилизации, плюс еще 30 дней. Кроме того, их можно продлить на то время, что военнослужащий находится в больнице на лечении после ран и травм, полученных в ходе СВО. Если же до мобилизации по кредиту уже появилась просрочка, то пени и штрафы на время каникул тоже заморозят. Иными словами они не вырастут. А вот как каникулы закончатся, так пени и штрафы, которые до их начала начислили, нужно будет снова оплачивать.

- Это же касается членов семьи мобилизованного, если они оформили кредитные каникулы по своим кредитам и займам, - сказали в Центробанке.

Что же касается процентов по долгу, то пока идут кредитные каникулы, они продолжают начисляться. После того, как каникулы закончатся, срок возврата займа будет увеличен на время каникул. Размер платежей останется прежним. Также в Центробанке уточнили, что на кредитной истории такие каникулы не скажутся.

- Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность первой группы, - дополняют в Центральном банке Российской Федерации. – Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.