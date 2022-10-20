Единовременная выплата также назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области утвердило единовременные выплаты для членов семей участников СВО. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Принятый областным кабмином документ предусматривает:

- Родные военнослужащих, участвовавших ранее или участвующих, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей. Сумму можно получить на семью, а также на каждого из детей;

- Выплату назначают супруге (супругу), родителю (усыновителю) участника СВО. В отдельных случаях, когда близких родственников нет, выплату могут получить бабушка или дедушка военнослужащего;

- Единовременная выплата также назначается на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия, а также детям в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе;

- Выплата должна пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о ее назначении.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. 21 сентября президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. 19 октября российский лидер подписал Указ, согласно которому в Свердловской области вводится базовый уровень готовности.

20 октября на Среднем Урале возобновились отправки мобилизованных. На территории региона находятся два учебных центра для запасников. Один расположен в Еланском гарнизоне, второй - в 32-м военном городке Екатеринбурга.

Репортаж «Комсомольской правды» из Елани вы можете прочитать здесь.

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