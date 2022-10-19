Согласно Указу, Свердловская область оказалась в числе регионов, где вводится уровень базовой готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин сегодня, 19 октября, подписал Указ, который ввел военное положение в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонских областях. Но коснулся Указ и других регионов России. Так, в ряде регионов был введен средний уровень реагирования, в регионах Центрального федерального округа и Южного федерального округа был введен уровень повышенной готовности. Согласно опубликованному Указу уровень базовой готовности введен в Свердловской области с 19 октября 2022.

Что означает уровень базовой готовности

В документе разъясняется, что уровень базовой готовности означает:

- Высшие должностные лица (органы исполнительной власти)<…> осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - сообщается в документе.

Под высшим должностным лицом следует понимать губернатора. Помимо упомянутого выше, теперь он будет также осуществлять полномочия, направленные на удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Есть и другие меры, которые вводятся базовым уровнем готовности. Это усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Также среди мер – охрана военных объектов и важных государственных и специальных объектов.

- Охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, - уточняется в Указе.

Также в Свердловской области вводится особый режим работы на объектах транспорта, энергетики, коммуникаций и связи. А также на тех объектах, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для природы.