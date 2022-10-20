Детей участников СВО обеспечат горячим питанием в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области 20 октября 2022 года перечислили меры поддержки для детей участников специальной военной операции и жителей ДНР и ЛНР, которые переехали жить на Средний Урал. Список мер областные депутаты рассмотрят через несколько дней.

- В рамках данных мер предусматривается предоставление горячего питания – завтрака или обеда – школьникам с 5 по 11 класс, а также обеспечение питанием, одеждой, обувью и другого инвентарём студентов СПО. В случае необходимости студент может заменить данное соцобеспечение денежной выплатой. Эти меры позволят серьезно поддержать семьи – участников СВО, в том числе мобилизованных, и граждан РФ, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР и временно пребывающих в Свердловской области, – рассказала Людмила Бабушкина, председатель Заксобрания Свердловской области.

Также, по словам и.о. министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, семьи участников СВО не будут платить за детский сад и получат по 20 тысяч рублей.

- С такой инициативой уже выступили главы Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила. Кроме того, главам рекомендовано с учетом потребности увеличить время работы в детских садах и создать группы продлённого дня для детей из семей мобилизованных. Системой образования прорабатывается также вопрос организации праздничных мероприятий и отдыха для таких детей в период предстоящих новогодних каникул. В рамках оздоровительной кампании они смогут отдохнуть в круглогодичных оздоровительных лагерях, - рассказал Юрий Биктуганов.

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