Мобилизованным можно помочь и финансово, и вещами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области в октябре 2022 продолжается мобилизации свердловчан для участия в спецоперации. Тем временем, жители Урала организовали пункты сбора помощи для мобилизованных. Среди вещей первой необходимости: спальные мешки, коврики-пенка, пауэрбанки на 30А, разные батарейки, шапки, балаклавы, подшлемники, перчатки тактические и зимние, предметы личной гигиены, термобелье и термоноски, дождевики, теплые стельки для обуви, продукты с длительным сроком использования, железная посуда.
Рассказываем, как и где проходит сбор помощи мобилизованным в Екатеринбурге и Свердловской области.
Финансово поддержать регион в рамках проекта народного фронта «Все для Победы» можно на официальном портале «Народного фронта» (https://pobeda.onf.ru). Там есть специальный раздел: «Как помочь?». А также карта, где можно получить информацию по каждому региону.
Отправить пожертвование семьям мобилизованных и военнослужащих можно на сайте акции #МЫВМЕСТЕ
Внести благотворительный взнос можно на отдельной вкладке сайта Центра гуманитарной помощи Православной службы милосердия
Екатеринбург
- Дом добровольцев Свердловской области на ул. Крылова, 2, круглосуточно. Телефон ситуационного центра Дома добровольцев 8 (343) 382-23-77
- Офис ОНФ Свердловской области на ул. Хохрякова, д. 9, телефон: 8 (343) 350-09-42. Помимо сбора туристического снаряжения и одежды сюда можно принести спецтехнику: коптеры, радиостанции и прочее
- Екатеринбургский институт физической культуры на ул. Шаумяна, 85
- Гуманитарный центр «Успенский» на ул. Кирова, 65, со вторника по пятницу с 14:00 до 17:00
- Центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия на ул. Фучика, 3, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Помимо обычного набора вещей, которые рекомендовано жертвовать бойцам, можно передать мобилизованным флаги РФ и иконы (не более 10 см)
- Социальный склад благотворительного фонда «Аистенок» на ул. Московская, 25А.
Мобилизованным можно помочь и финансово, и вещами.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Асбест
- Пункт сбора на ул. Пархоменко, 14 «а»
Березовский
- Пункт сбора в Центре общественных организаций на ул. Загвозкина, 5
Богданович
- Пункт сбора на ул. Гагарина, 3
- Пункт сбора в благотворительном центре «Белый цветок» на ул. Свердлова, 10 с 10:00 до 20:00
- Пункт сбора в волонтерском центре ул. Кунавина, 21
Верхняя Пышма
- Дом культуры и досуга на ул. Куйбышева, 42 с 8:00 до 20:00
- Пункт сбора в селе Чернышево на ул. Ленина, 2г с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00
Верхняя Салда
- Поисково-спасательный отряд «Урал» на улВосточная, 1А, с 10:00 до 20:00
- Магазин «Галатея» на ул. Энгельса, 25, с 10:00 до 19:00
- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Энгельса, 97к3, с 08:00 до 18:00, в выходные с 11:00 до 15:00
- Духовно-просветительский центр «Сретение» на ул. Ленина, 56, с 12:00 до 19:00
Верхотурье
- Военкомат на ул. Советской, 8 с 8:00 до 17:00
Адреса и телефоны пунктов сбора помощи мобилизованным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Горный Щит
- Центр гуманитарной помощи «Добрый Горный Щит» на ул. Ленина, 12, по пятницам с 16:00 до 19:00 и воскресениям с 13:00 до 15:00
Заречный
- Дом «Сгущенка», Курчатова, 49, вторник, четверг и суббота с 11:00 до 13:00
Каменск-Уральский и Каменский городской округ
- Дом Культуры в село Позариха на ул. Лесная, 16, с 12:00 до 20:00;
- Кафе «Маяк» на ул. Октябрьская, 32, с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00
- Пункт сбора возле отдела ГИБДД на с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:30, в воскресение с 09:00 до 14:00
- Магазин «Магнитив» на ул. Суворова, 28, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00, в воскресение с 10:00 до 16:00
Камышлов
- Пункт сбора в общественной бане на ул. Заводской, 15
Карпинск
- ДОСААФ на ул. Мира, 81
Качканар
- Пункт сбора на ул. Свердлова, 8, с 8:00 до 20:00
Краснотуринск
- Отделение партии «Единая Россия» на ул. Молодежная, 3
- Администрация города на ул. Молодежной, 1, с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00
Красноуфимск
- Пункт сбора в ТЦ «Фактория»
- Пункт сбора в редакции газеты «Вперед» на ул. Озерной, 22 с 10:00 до 20:00
- Центр гуманитарной поддержки семьи и материнства «Надежда» на ул. Пролетарской, 97, с 9:00 до 14:00
Нижние Серги
- Центр гуманитарной помощи беженцам и малоимущим на Ленина, 2 «б», понедельник-пятница с 10:00 до 13:00
Нижний Тагил
- Дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила на ул. Пархоменко, 37, каб. 11. Тут можно сдать: теплые носки с вложенными в них пожеланиями для бойцов СВО
- Нижнетагильский медколледж на ул. Ленина, 27
- Пункт сбора на улице Пихтовой, 26
- Пункт сбора в ТЦ «Ленинский» (пр. Ленинградский, 50)
- Пункт сбора на Красноармейской, 79
- Пункт сбора в ТРЦ «Стрелец» (ул. Юности 16А)
- Пункт сбора в районной администрации на ул. Гвардейской, 24, в кабинете № 8 (с 8:30 до 17:30)
- Пункт сбора на ул. Садовой, 14, с 11 до 19 часов (кроме воскресенья).
- Пункт сбора в магазине «Антенны» на пр. Октябрьский, 1, с понедельника по субботу, с 10:00 до 17:30
- Пункт сбора в салоне «ПроТело» на ул. Черных, 34, с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу
Нижняя Тура
- Администрация Нижней Туры по ул. 40 лет Октября, 2А с 8:00 до 20:00
- Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России на ул. Ленина, 42
Новоуральск
- ДК «Новоуральский» на ул. Крупской, 2, каб. 216
Первоуральск
- Пункт сбора на ул. Орджоникидзе, 1, с 9:00 до 18:00
Полевской
- Пункт сбора на ул. Вершинина, 10, каб. 307
Ревда
- КДЦ «Цветники», Энгельса, 47
Североуральск
- Пункт сбора на ул. Мира, 12, 2 этаж, с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00
Серов
- Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. 4-й Пятилетки, 2
Сухой Лог:
- Пункт сбора в редакции «Знамя Победы» на ул. Пушкинской, 4, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00
- Пункт сбора в ТЦ «Кольцо» на ул. Белинского, 56 с 10:00 до 22:00
Сысерть
- Пункт сбора на Ленина, 32, с 10:00 до 19:00