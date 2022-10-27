Мобилизованным можно помочь и финансово, и вещами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в октябре 2022 продолжается мобилизации свердловчан для участия в спецоперации. Тем временем, жители Урала организовали пункты сбора помощи для мобилизованных. Среди вещей первой необходимости: спальные мешки, коврики-пенка, пауэрбанки на 30А, разные батарейки, шапки, балаклавы, подшлемники, перчатки тактические и зимние, предметы личной гигиены, термобелье и термоноски, дождевики, теплые стельки для обуви, продукты с длительным сроком использования, железная посуда.

Рассказываем, как и где проходит сбор помощи мобилизованным в Екатеринбурге и Свердловской области.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Финансово поддержать регион в рамках проекта народного фронта «Все для Победы» можно на официальном портале «Народного фронта» (https://pobeda.onf.ru). Там есть специальный раздел: «Как помочь?». А также карта, где можно получить информацию по каждому региону.

Отправить пожертвование семьям мобилизованных и военнослужащих можно на сайте акции #МЫВМЕСТЕ

Внести благотворительный взнос можно на отдельной вкладке сайта Центра гуманитарной помощи Православной службы милосердия

ПУНКТЫ СБОРА ПОМОЩИ МОБИЛИЗОВАННЫМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Екатеринбург

- Дом добровольцев Свердловской области на ул. Крылова, 2, круглосуточно. Телефон ситуационного центра Дома добровольцев 8 (343) 382-23-77

- Офис ОНФ Свердловской области на ул. Хохрякова, д. 9, телефон: 8 (343) 350-09-42. Помимо сбора туристического снаряжения и одежды сюда можно принести спецтехнику: коптеры, радиостанции и прочее

- Екатеринбургский институт физической культуры на ул. Шаумяна, 85

- Гуманитарный центр «Успенский» на ул. Кирова, 65, со вторника по пятницу с 14:00 до 17:00

- Центр гуманитарной помощи Православной службы милосердия на ул. Фучика, 3, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00. Помимо обычного набора вещей, которые рекомендовано жертвовать бойцам, можно передать мобилизованным флаги РФ и иконы (не более 10 см)

- Социальный склад благотворительного фонда «Аистенок» на ул. Московская, 25А.

Мобилизованным можно помочь и финансово, и вещами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Асбест

- Пункт сбора на ул. Пархоменко, 14 «а»

Березовский

- Пункт сбора в Центре общественных организаций на ул. Загвозкина, 5

Богданович

- Пункт сбора на ул. Гагарина, 3

- Пункт сбора в благотворительном центре «Белый цветок» на ул. Свердлова, 10 с 10:00 до 20:00

- Пункт сбора в волонтерском центре ул. Кунавина, 21

Верхняя Пышма

- Дом культуры и досуга на ул. Куйбышева, 42 с 8:00 до 20:00

- Пункт сбора в селе Чернышево на ул. Ленина, 2г с понедельника по пятницу с 13:00 до 19:00

Верхняя Салда

- Поисково-спасательный отряд «Урал» на улВосточная, 1А, с 10:00 до 20:00

- Магазин «Галатея» на ул. Энгельса, 25, с 10:00 до 19:00

- Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних на ул. Энгельса, 97к3, с 08:00 до 18:00, в выходные с 11:00 до 15:00

- Духовно-просветительский центр «Сретение» на ул. Ленина, 56, с 12:00 до 19:00

Верхотурье

- Военкомат на ул. Советской, 8 с 8:00 до 17:00

Адреса и телефоны пунктов сбора помощи мобилизованным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горный Щит

- Центр гуманитарной помощи «Добрый Горный Щит» на ул. Ленина, 12, по пятницам с 16:00 до 19:00 и воскресениям с 13:00 до 15:00

Заречный

- Дом «Сгущенка», Курчатова, 49, вторник, четверг и суббота с 11:00 до 13:00

Каменск-Уральский и Каменский городской округ

- Дом Культуры в село Позариха на ул. Лесная, 16, с 12:00 до 20:00;

- Кафе «Маяк» на ул. Октябрьская, 32, с понедельника по субботу с 12:00 до 20:00

- Пункт сбора возле отдела ГИБДД на с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:30, в воскресение с 09:00 до 14:00

- Магазин «Магнитив» на ул. Суворова, 28, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:00, в воскресение с 10:00 до 16:00

Камышлов

- Пункт сбора в общественной бане на ул. Заводской, 15

Карпинск

- ДОСААФ на ул. Мира, 81

Качканар

- Пункт сбора на ул. Свердлова, 8, с 8:00 до 20:00

Краснотуринск

- Отделение партии «Единая Россия» на ул. Молодежная, 3

- Администрация города на ул. Молодежной, 1, с понедельника по пятницу с 15:00 до 18:00

Красноуфимск

- Пункт сбора в ТЦ «Фактория»

- Пункт сбора в редакции газеты «Вперед» на ул. Озерной, 22 с 10:00 до 20:00

- Центр гуманитарной поддержки семьи и материнства «Надежда» на ул. Пролетарской, 97, с 9:00 до 14:00

Нижние Серги

- Центр гуманитарной помощи беженцам и малоимущим на Ленина, 2 «б», понедельник-пятница с 10:00 до 13:00

Нижний Тагил

- Дворец детского и юношеского творчества Нижнего Тагила на ул. Пархоменко, 37, каб. 11. Тут можно сдать: теплые носки с вложенными в них пожеланиями для бойцов СВО

- Нижнетагильский медколледж на ул. Ленина, 27

- Пункт сбора на улице Пихтовой, 26

- Пункт сбора в ТЦ «Ленинский» (пр. Ленинградский, 50)

- Пункт сбора на Красноармейской, 79

- Пункт сбора в ТРЦ «Стрелец» (ул. Юности 16А)

- Пункт сбора в районной администрации на ул. Гвардейской, 24, в кабинете № 8 (с 8:30 до 17:30)

- Пункт сбора на ул. Садовой, 14, с 11 до 19 часов (кроме воскресенья).

- Пункт сбора в магазине «Антенны» на пр. Октябрьский, 1, с понедельника по субботу, с 10:00 до 17:30

- Пункт сбора в салоне «ПроТело» на ул. Черных, 34, с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу

Нижняя Тура

- Администрация Нижней Туры по ул. 40 лет Октября, 2А с 8:00 до 20:00

- Нижнетуринская СТШ ДОСААФ России на ул. Ленина, 42

Новоуральск

- ДК «Новоуральский» на ул. Крупской, 2, каб. 216

Первоуральск

- Пункт сбора на ул. Орджоникидзе, 1, с 9:00 до 18:00

Полевской

- Пункт сбора на ул. Вершинина, 10, каб. 307

Ревда

- КДЦ «Цветники», Энгельса, 47

Североуральск

- Пункт сбора на ул. Мира, 12, 2 этаж, с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00

Серов

- Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. 4-й Пятилетки, 2

Сухой Лог:

- Пункт сбора в редакции «Знамя Победы» на ул. Пушкинской, 4, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00

- Пункт сбора в ТЦ «Кольцо» на ул. Белинского, 56 с 10:00 до 22:00

Сысерть

- Пункт сбора на Ленина, 32, с 10:00 до 19:00