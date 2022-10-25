Мэр уральского города рассказал, как мошенники наживаются на семьях мобилизованных

Звонившие сообщают уральцам, что их мобилизованный родственник хочет оформить доверенность на доступ к счету Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр уральского города Березовский рассказал, что мошенники изобрели новую схему обмана и пытаются нажиться на семьях мобилизованных. На злоумышленников пожаловалась местная жительница, которой накануне поступил звонок с неизвестного номера.

- Звонивший назвался представителем Южного военного округа. Сказал, что их мобилизованный родственник хочет оформить доверенность на доступ к счету, куда будет зачисляться его денежное довольствие. Данные мобилизованного при этом были названы с ошибкой, - рассказывает мэр Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Глава города призвал жителей не поддаваться панике при поступлении аналогичных звонков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родственница солдата не стала продолжать диалог и положила трубку. При этом пробив номер в интернете, она выяснила, что за последние 10 дней SIM-картой воспользовались лишь один раз, поэтому она заподозрила, что телефон активировали только сегодня.

- Поисковик выдает место нахождения номера - Ханты-Мансийск. Можно предположить, что звонок был сделан мошенником с целью завладения персональными данными, в том числе паспортными, для последующих противоправных действий в сфере финансов, - добавил градоначальник.

Глава города призвал жителей не поддаваться панике при поступлении аналогичных звонков и сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенника. А информацию о произошедшем случае передали в полицию для проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На свердловском полигоне прошли учения мобилизованных. Показываем, как резервистов учат стрелять из гладкоствольного миномета «Василёк» и противотанковых комплексов «Корнет» (Подробнее)

В Свердловской области утвердили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных в Свердловской области (Подробнее)