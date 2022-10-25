Практические занятия проводили военнослужащие, которые участвовали в СВО. Фото: Министерство обороны РФ

На полигоне Центрального военного округа в Свердловской области прошла подготовка минометных расчетов и подразделений операторов противотанковых комплексов «Корнет». Видео подготовки мобилизованных опубликовало Министерство обороны. Также военнослужащие отрабатывали огонь из 82-мм гладкоствольного миномета «Василек» и гранатометов «Пламя».

- Практические занятия проводили военнослужащие ЦВО – участники специальной военной операции, а также имеющие боевой опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, - отмечают в Минобороны.

С мобилизованными проводят обучения по огневой, специальной, инженерной и медицинской подготовке. Также их обучают армейской тактической стрельбе и военной топографии.

Фото: Министерство обороны РФ

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В Свердловской области семьи участников СВО могут рассчитывать на выплату в 20 тысяч рублей, а также по 20 тысяч на каждого ребенка военнослужащего, не достигшего 18-летия. Кроме этого выплата полагается на детей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в школе, учреждении профобразования или в вузе. В качестве льгот дети военнослужащих будут бесплатно посещать детские сады и питаться в школах. Напомним, что с 19 октября в регионе действует базовый уровень готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Давление за 200 – им такой не нужен»: физрук из Екатеринбурга рассказал, почему вернулся домой после мобилизации (подробнее)

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)

«Нужно иметь превосходство и в людях, и в технике»: Эдуард Россель высказался о частичной мобилизации (подробнее)