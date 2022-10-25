Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных в Свердловской области

Депутаты утвердили перечень мер поддержки мобилизованных в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Свердловской области 25 октября 2022 года утвердило дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных для участия в специальной военной операции уральцев.

Депутаты регионального Заксобрания приняли поправки в закон, по которым меры социальной поддержки льготной категории школьников и студентов СПО распространяются на детей, чьи родители призваны в рамках частичной мобилизации.

Список мер поддержки детей мобилизованных в Свердловской области

- Горячее питание для учеников общеобразовательных учреждений или же частных образовательных учреждений, у которых есть государственная аккредитация. Также эта мера поддержки распространяется на тех, кто получает среднее профессиональное образование в сфере искусства.

- Горячее питание, одежда, обувь и другие вещи, либо замена в денежном эквиваленте для студентов СПО

- Семья мобилизованного получает 20 тысяч рублей, плюс 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет, и на каждого ребенка до 23 лет, если тот является студентом.

- На эти цели выделено более 300 миллионов рублей. Как установлено постановлением правительства, выплата должна пройти не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о её назначении, - рассказывает председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Сейчас прорабатываются вопросы об отмене платы за детсады, а также об отдыхе в осенние и зимние каникулы. Во всех муниципалитетах сформированы отряды из волонтеров из числа студентов, которые помогают семьям мобилизованных – отводят детей в школы и детские сады, а также на дополнительные занятия.

Получить такую поддержку можно, позвонив по телефону горячей линии российского движения #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11.

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