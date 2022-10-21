Павел Креков рассказал о создании штаба по базовому режиму готовности

Павел Креков в прямом эфире «КП-Екатеринбург» рассказал о том, как в регионе организован штаб по базовому режиму готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 21 октября 2022 года в прямом эфире «КП-Екатеринбург» рассказал о том, как в регионе организован штаб по базовому режиму готовности, а также о мерах поддержки семьям мобилизованных.

Креков рассказывает, что означает этот режим и опыт, полученный во время борьбы в пандемию коронавируса, будет использован сейчас. Также заместитель губернатор уточняет, какие объекты будут усиленно охранять и введут ли какие-то ограничения для жителей Екатеринбурга и Свердловской области.

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