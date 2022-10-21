Свердловские власти назвали сроки выплат семьям мобилизованных

Выплаты семьям мобилизованных начнутся на днях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] назвал сроки выплат семья мобилизованных, добровольцев и всех других участников специальной военной операции.

- После признания факта мобилизации военнослужащего, до 27 числа следующего месяца должна поступить выплата. Первые выплаты пойдут в ближайшие дни, - говорит Павел Креков.

Павел Креков рассказал, куда обращаться, если деньги не выплатили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этой выплаты в Свердловской области предусмотрено волонтерское курирование семей мобилизованных. Задачи, которые не могут выполнять волонтеры, они передают в администрацию, там получили от губернатора указание выполнять эти просьбы.

Также заместитель губернатора Свердловской области рассказал, куда обращаться семьям мобилизованных, если до 27 числа выплата не поступила на банковскую карту.

- Есть несколько горячих линий, номера опубликованы на сайте министерства социальной политики, на каждой из них должны разъяснить этот вопрос. Самое простое: обратиться в ближайшее отделение министерства социальной политики. Это может быть комплексный центр социального обслуживания. Там примут заявление, разберутся, что случилось. Плюс горячая линия «Мы вместе» по телефону 122 принимает звонки, - рассказал Павел Креков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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