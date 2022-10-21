Корпоративов на Новый год в декабре не будет Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области не будут отменять массовые мероприятия, но откажутся от проведения новогодних корпоративов. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Нет, никаких ограничений по массовым мероприятиям не будет. Во время празднования Нового года мы уйдем от каких-то чрезмерно затратных вещей. И это логично. Потому что лучше эти средства направить на помощь тем же семьям военнослужащих, на помощь военнослужащим, - говорит Павел Креков. - Но, тем не менее, будут гореть елки, будут проходить новогодние мероприятия, в первую очередь, для детей. И в первую очередь для детей из семей военнослужащих.

По словам заместителя губернатора Свердловской области, это решение будет проговариваться с руководителями муниципальных образований, поэтому оно касается всего региона.

- Мы уйдем от шумных корпоративов, приглашений дорогих артистов. Этих вещей не будет. Все остальное, обычное, человеческое, теплое, будет, - заключил Павел Креков.