В Екатеринбурге не будут вводить ограничения по массовым мероприятиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал о введении базового режима готовности на Среднем Урале.

По словам Крекова, применительно к региону никаких принципиальных отличий от текущей ситуации не будет.

- Подразумевается определенная мобилизация по решению вопросов, связанных с помощью военнослужащим из Свердловской области. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы курируем. Речь идет о помощи семьям. Это самое главное. Это все входит, в том числе, в базовый режим. Никаких дополнительных мероприятий, связанных с ограничениями, пропускными режимами и так далее, не подразумевается, - рассказывает Павел Креков.

Свердловская область переживала подобную мобилизацию ресурсов на пике пандемии коронавируса. Именно тогда, как сейчас, активизировалось волонтерское движение для помощи семьям.

Также заместитель губернатора Свердловской области рассказал об охране объектов в рамках базового режима готовности.

- У нас достаточно много серьезных промышленных объектов, охрана там достаточно серьезная. С другой стороны, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так нас вынуждают заняться вопросами, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов, - рассказал Павел Креков.

При этом, никаких ограничений по массовым мероприятиям в Свердловской области вводить не будут.

- Нет, никаких ограничений по массовым мероприятиям не будет, - заключил заместитель губернатора.

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