В Свердловской области усиливают охрану школ

В свердловских школах усиливают охрану Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области активно занимаются усилением охраны школ региона. Это связано с недавним терактом в Ижевске.

- У нас достаточно много серьезных промышленных объектов, охрана там достаточно серьезная. С другой стороны, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так нас вынуждают заняться вопросами, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов. Поэтому к усилению охраны нас жизнь и без базового режима давно подталкивала, и мы этим серьезно занимаемся сейчас, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Также Павел Креков заявил, что в новогодние праздники власти откажутся от проведения корпоративов, чтобы направить деньги на помощь семьям мобилизованных. При этом, детские праздники и массовые мероприятия в Свердловской области отменять не будут.