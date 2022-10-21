Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 9:07

В Свердловской области усиливают охрану школ

Это связано с терактом в Ижевске
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В свердловских школах усиливают охрану

В свердловских школах усиливают охрану

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области активно занимаются усилением охраны школ региона. Это связано с недавним терактом в Ижевске.

- У нас достаточно много серьезных промышленных объектов, охрана там достаточно серьезная. С другой стороны, к сожалению, у нас произошло несколько событий, которые и так нас вынуждают заняться вопросами, например, образовательных учреждений. Я имею в виду террористический акт, который произошел недавно в одном из регионов. Поэтому к усилению охраны нас жизнь и без базового режима давно подталкивала, и мы этим серьезно занимаемся сейчас, - рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Также Павел Креков заявил, что в новогодние праздники власти откажутся от проведения корпоративов, чтобы направить деньги на помощь семьям мобилизованных. При этом, детские праздники и массовые мероприятия в Свердловской области отменять не будут.