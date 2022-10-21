В Свердловской области создадут службу психологической помощи семьям мобилизованных

Родные мобилизованных смогут получить помощь психолога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сейчас создают службу психологической помощи семьям мобилизованных, добровольцев и всех остальных участников специальной военной операции.

В первое время помощь можно будет получить дистанционно по телефону, но скоро в каждом муниципалитете можно будет ее получить очно. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы создаем психологическую службу. И у людей, которые находятся в стрессовой ситуации, нужно помочь. Они часто волнуются, что нет связи с родным человеком. Им нужно объяснить, что их родные находятся не в городе, не на курорте, что в армии это обыденное явление, и часто они находятся в местах, где просто нет телефонной связи, - рассказывает Павел Креков.

По его словам, в ближайшее время можно будет получить не только психологическую, но и психотерапевтическую помощь.

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