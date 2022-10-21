Уральские меценаты помогают семьям мобилизованных

Мобилизованные должны быть спокойны за свои семьи, которым помогают меценаты и власть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Меценаты Екатеринбурга и Свердловской области активно помогают семьям мобилизованных в регионе. На это тратятся огромные суммы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Очень активно уже помогают семьям военнослужащих. Тем учебным центрам, которые расположены на территории области, очень значительную помощь оказывают наши меценаты. А это десятки миллионов рублей, и даже сотни, наверное. Пользуясь случаем, хочу наших меценатов поблагодарить.

Отметим, что в регионе принята система мер оказания помощи семьям военнослужащих. Это выплаты по 20 тысяч рублей на семью и на каждого ребенка, а также бесплатное питание в школах и отмена платы за детский сад.

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