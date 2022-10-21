Павел Креков говорит, что никаких существенных отличий от текущей ситуации не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал, что как режим базовой готовности повлияет на жизнь в регионе.

По его словам, никаких существенных отличий от текущей ситуации не будет.

- Подразумевается определенная мобилизация по решению вопросов, связанных с помощью военнослужащим из Свердловской области. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы курируем. Речь идет о помощи семьям. Это самое главное. Это все входит, в том числе, в базовый режим, - рассказывает Павел Креков. - Никаких дополнительных мероприятий, связанных с ограничениями, пропускными режимами и так далее, не подразумевается. Нам это знакомо, по большому счету, когда мы проходили через ковид. Определенная концентрация вокруг ключевых тематик происходит. Концентрация, связанная с волонтерским движением, связанная с оказанием разного рода помощи семьям.

Что касается охраны промышленных объектов, то промышленные предприятия в Свердловской области охраняются хорошо. Власти после трагедии в одной из школ Ижевска сделали акцент на охране учебных заведений региона.

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