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Общество21 октября 2022 9:56

Базовый режим готовности в Свердловской области ввели для помощи военнослужащим

Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Павел Креков рассказал, зачем ввели режим базовой готовности

Павел Креков рассказал, зачем ввели режим базовой готовности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Базовый режим готовности в Свердловской области позволит помочь военнослужащим и их семьям. Об этом заместитель губернатора региона Павел Креков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Подразумевается определенная мобилизация по решению вопросов, связанных с помощью военнослужащим из Свердловской области. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы курируем. Речь идет о помощи семьям. Это самое главное. Это все входит, в том числе, в базовый режим, - рассказывает Павел Креков.

По словам заместителя губернатора, дополнительных ограничений в Свердловской области, в том числе пропускной режим, вводить не планируют. Сейчас важна концентрация сил вокруг ряда тем. Здесь на помощь пришли волонтеры, получившие большой опыт во время пандемии коронавируса.

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