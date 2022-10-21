Базовый режим готовности в Свердловской области ввели для помощи военнослужащим

Павел Креков рассказал, зачем ввели режим базовой готовности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Базовый режим готовности в Свердловской области позволит помочь военнослужащим и их семьям. Об этом заместитель губернатора региона Павел Креков рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

- Подразумевается определенная мобилизация по решению вопросов, связанных с помощью военнослужащим из Свердловской области. У нас достаточно крупные центры подготовки, которые мы курируем. Речь идет о помощи семьям. Это самое главное. Это все входит, в том числе, в базовый режим, - рассказывает Павел Креков.

По словам заместителя губернатора, дополнительных ограничений в Свердловской области, в том числе пропускной режим, вводить не планируют. Сейчас важна концентрация сил вокруг ряда тем. Здесь на помощь пришли волонтеры, получившие большой опыт во время пандемии коронавируса.

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