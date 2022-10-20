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Общество20 октября 2022 7:09

В Свердловской области возобновились отправки мобилизованных

Они продолжились 20 октября
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
До этого призывные мероприятия были на паузе

До этого призывные мероприятия были на паузе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возобновили отправки граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в областном военкомате.

- Сегодня, 20 октября, продолжились отправки мобилизованных, - заявили там.

Ранее в Свердловской области поставили на паузу отправки мобилизованных граждан в учебные центры. Ожидалось, что мероприятия возобновят 10 октября. Позже перенесли сроки на 13 число. Однако этого не произошло.

Мобилизованных на Среднем Урале отправляют в учебные центры при 32-м военном городке и Еланский гарнизоне. Однако некоторых призванных отправляют обратно домой.

Ранее уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что около 100 мобилизованных призвали ошибочно. Их отправили обратно домой.

Редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о быте мобилизованных в Еланском гарнизоне. Мы отправились туда, чтобы посмотреть, как их кормят, чем военные топят печи и о чем ведут разговоры.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЧастичная мобилизация на Урале