В Свердловской области возобновились отправки мобилизованных

До этого призывные мероприятия были на паузе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области возобновили отправки граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в областном военкомате.
- Сегодня, 20 октября, продолжились отправки мобилизованных, - заявили там.
Ранее в Свердловской области поставили на паузу отправки мобилизованных граждан в учебные центры. Ожидалось, что мероприятия возобновят 10 октября. Позже перенесли сроки на 13 число. Однако этого не произошло.
Мобилизованных на Среднем Урале отправляют в учебные центры при 32-м военном городке и Еланский гарнизоне. Однако некоторых призванных отправляют обратно домой.
Ранее уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что около 100 мобилизованных призвали ошибочно. Их отправили обратно домой.
Редакция «КП-Екатеринбург» рассказывала о быте мобилизованных в Еланском гарнизоне. Мы отправились туда, чтобы посмотреть, как их кормят, чем военные топят печи и о чем ведут разговоры.