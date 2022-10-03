В Свердловской области порядка ста ошибочно мобилизованных вернули домой

Постепенно ошибочно мобилизованных мужчин возвращают домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области больше ста ошибочно мобилизованных отправили обратно домой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

- На сегодняшний день в Свердловской области ошибочно мобилизованных вряд ли осталось. Нет точной цифры по ним. Это порядка ста человек. Тех, ошибочно мобилизованных, которым пришла повестка и не дошедших до военкомата немного. Позже к этому вопросу вернемся, - отметила Татьяна Мерзлякова.

Также она добавила, что сотрудники продолжают работать над другими, не менее приоритетными вопросами.

Ранее Врио Свердловского военного комиссара Сергей Чирков сообщал, что по всему Центральному военному округу было ошибочно мобилизовано порядка 200 человек. Он также назвал условия, при которых мобилизованных возвращают домой. Среди них, окончание срока службы, состояние здоровья, а также, если на мобилизованного возбуждено уголовное дело.