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Общество1 октября 2022 13:32

Врио Свердловского военного комиссара назвал условия возвращения мобилизованных домой

Сергей Чирков озвучил три основных причины
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Сергей Чирков озвучил три основных причины отправки мобилизованных домой

Сергей Чирков озвучил три основных причины отправки мобилизованных домой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио Свердловского военного комиссара Сергей Чирков назвал условия возвращения мобилизованных домой.

- Если закончился срок службы, мобилизации, если по состоянию здоровья признан не годным и если возбуждено уголовное дело [прим.ред: на мобилезованного], - рассказал Сергей Чирков в эфире телеканала ОТВ.

Напомним, ранее врио Свердловского военного комиссара рассказал, что если человек получил повестку, но считает что это ошибка, то ему рекомендовано в первую очередь прийти в военный комиссариат по месту жительства по месту, где он стоит на воинском учете, и принести все оправдательные документы, которые есть на руках.

Также Сергей Чирков отмечал, что такого понятия, как первая или вторая волна не существует и все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени.

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