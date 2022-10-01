Врио Свердловского военного комиссара назвал условия возвращения мобилизованных домой

Сергей Чирков озвучил три основных причины отправки мобилизованных домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио Свердловского военного комиссара Сергей Чирков назвал условия возвращения мобилизованных домой.

- Если закончился срок службы, мобилизации, если по состоянию здоровья признан не годным и если возбуждено уголовное дело [прим.ред: на мобилезованного], - рассказал Сергей Чирков в эфире телеканала ОТВ.

Напомним, ранее врио Свердловского военного комиссара рассказал, что если человек получил повестку, но считает что это ошибка, то ему рекомендовано в первую очередь прийти в военный комиссариат по месту жительства по месту, где он стоит на воинском учете, и принести все оправдательные документы, которые есть на руках.

Также Сергей Чирков отмечал, что такого понятия, как первая или вторая волна не существует и все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени.

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