Врио Свердловского военного комиссара назвал условия возвращения мобилизованных домой

Сергей Чирков озвучил три основных причины отправки мобилизованных домой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врио Свердловского военного комиссара Сергей Чирков назвал условия возвращения мобилизованных домой.
- Если закончился срок службы, мобилизации, если по состоянию здоровья признан не годным и если возбуждено уголовное дело [прим.ред: на мобилезованного], - рассказал Сергей Чирков в эфире телеканала ОТВ.
Напомним, ранее врио Свердловского военного комиссара рассказал, что если человек получил повестку, но считает что это ошибка, то ему рекомендовано в первую очередь прийти в военный комиссариат по месту жительства по месту, где он стоит на воинском учете, и принести все оправдательные документы, которые есть на руках.
Также Сергей Чирков отмечал, что такого понятия, как первая или вторая волна не существует и все будет зависеть от складывающейся обстановки в данный период времени.
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