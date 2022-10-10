В Свердловской области возобновляется отправка мобилизованных

Отправка военнослужащих происходит согласно плану Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области возобновляются отправки мобилизованных. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в военном комиссариате Октябрьского и Ленинского районов.

- На данный момент отправку перенесли с 10 числа на 13 октября. Планируется на эту дату, - заявили «КП Екатеринбург» в военкомате.

Как заявили «КП Екатеринбург» в Центральном военном штабе, отправка военнослужащих происходит согласно плану.

- Отправки мобилизованных идут согласно плану, они не возобновляются, а продолжаются, - уточнили в ЦВО.

10 октября мобилизованные должны получить первые выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что отправки мобилизованных в регионе перенесли. В районных военкоматах Екатеринбурга объясняли, что отправка задерживается на сутки. Тогда резервистов отправили домой, предупредив, что вызовут по звонку.

Родственники и близкие друзья мобилизованных рассказывали, что отправка отменялась из-за переполненных казарм.

Кроме того, 10 октября, по словам Омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляков, мобилизованные должны получить первые выплаты за службу. Сумма выплат будет зависеть от звания, места и срока военной службы.

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