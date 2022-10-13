Точную дату возобновления отправок пока не оглашают Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге продлили паузу по отправке мобилизованных. Ожидалось, что с 13 октября запасников вновь начнут собирать для отправок в учебные центры. Утром четверга корреспонденты «КП-Екатеринбург» посетили военкоматы Кировского и Чкаловского районов. Но не увидели ничего кроме пустых плацев. Примечательно, что рядом с военным комиссариатом Кировского района дежурил наряд полиции.

В военном комиссариате Свердловской области объяснили ситуацию так:

- Как только по плану они появятся, так сразу будут отправки. Все по плану у нас. Дату возобновления назвать не можем. Будет указание – пойдут отправки, - пояснили «КП-Екатеринбург» представители военного комиссариата региона.

Ранее мобилизованных на Среднем Урале отправляли в учебные центры при 32-м военном городке и Еланский гарнизон. В последнем пришлось запретить продажу алкоголя, чтобы исключить случаи злоупотребления спиртным.

Ранее омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила о возвращении домой 200 мобилизованных. Кроме этого у попавших под частичную мобилизацию и участников СВО есть возможность оформить кредитные каникулы. О том, как это сделать, вы можете прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, что взять с собой во время частичной мобилизации. Рассказываем, что взять с собой из вещей, а также из чего должна состоять аптечка (подробнее)

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)