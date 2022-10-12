Мобилизованным в Свердловской области пришли первые выплаты

Омбудсмен в Свердловской области заявила, что служащим начали поступать выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованным в Свердловской области стали приходить первые выплаты за службу. Такое заявление сделала омбудсмен по региону Татьяна Мерзлякова. Кроме того, военнослужащим объяснили, как именно можно получить кредитные каникулы.

- Пока обращения и жалоб о том, что выплаты не поступили нет. Первые выплаты начали поступать, но не всем. «Промсвязьбанк» пишет, что выплаты должны поступить до 20 октября, - уточнила «КП-Екатеринбург» Татьяна Мерзлякова.

Кроме того, по словам Мерзляковой, сейчас со службы вернулось около 200 человек, которые были мобилизованы по ошибке. При этом, уполномоченный по правам человека отмечает, что в военной части Елани был допущен сильный перегруз. Сейчас в регионе прорабатывается вопрос о том, чтобы из одной семьи не призывалось на службу несколько человек.

- Мы с самого начала просили военкоматы не призывать из семей несколько человек. Я думаю, что к моменту отправки второго этапа эта ситуация прояснится. Возвращенных более 200 человек. На днях я поеду в Елань, - заявляет Татьяна Мерзлякова.

Кредитные каникулы сможет оформить каждый участник СВО и мобилизованный Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Кредитные каникулы сможет оформить каждый участник СВО и мобилизованный. Кроме того, отсрочку по кредитным платежам получат и члены семей военнослужащих.

- Право на кредитные каникулы есть у всех, в том числе у добровольцев, у служащих по контракту, у сотрудников национальной гвардии. Воспользоваться каникулами могут также члены их семей: супруги, несовершеннолетние дети и дети до 23-х лет, которые учатся очно, дети-инвалиды любого возраста, при условии, что им присвоили инвалидность до 18-ти лет, а также лица, которые находятся на иждивении у мобилизованных, - уточнил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин.

Главное условие – кредитные договора должны быть заключены до того, как человека мобилизовали, либо до того, как он начал участвовать в СВО. Кредитные каникулы предоставляются на весь период мобилизации.

Обратиться за ними можно в любой момент, пока действует договор, но не позднее 31 декабря 2023 года. Обратиться можно к кредитору, причем любым способом, который прописан в договоре. К заявлению заемщик может приложить документ, который подтверждает его мобилизацию. В случае, если родственникам отказывают в получении кредитных каникул, то следует обращаться в центральный банк.

Если мобилизованный в ходе службы получит инвалидность 1-ой степени, либо же погибнет, то все кредитные долги и его, и членов его семьи будут списаны.

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