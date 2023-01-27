Экс-схиигумен Сергий получил 7 лет заключения за ролики на Youtube

Вместе с экс-схиигуменом Сергием приговор услышал его пресс-секретарь Всеволод Могучев Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бабушкинском районном суде Москвы сегодня, 27 января, огласили приговор экс-схиигумену Сергию (Николай Романов). Его признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы.

Суд сложил новое наказание в 5 лет и 6 месяцев, а также срок лишения свободы, который Сергий получил в ноябре 2021 года. Вместе с ним приговор услышал его пресс-секретарь Всеволод Могучев, которого судили по той же статье. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Поводом к возбуждению уголовного дела стали видеоролики, опубликованные в сети Интернет, в которых Сергий негативно высказывался в адрес представителей иных конфессий. С последним словом экс-схимонах выступил 25 января.

Приговор сегодня также огласили Всеволоду Могучеву, выполнявшему функции пресс-секретаря экс-схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Отец Сергий в своем последнем слове говорил в основном о духовных вещах, но при этом не забыл поблагодарить государственного обвинителя, которая просила приговорить его к 7 годам лишения свободы за то, что она верит в его здоровье, и в то, что он проживет этот срок в тюрьме, - сообщил адвокат, представляющий интересы Николая Романова. - Отцу Сергию в марте этого года исполнится 68 лет.

Также в последнем слове экс-схиигумен говорил, что в случае «гуманного приговора» он постарается построить в Санкт-Петербурге храм на 2000 человек.

Летом 2020 года телеведущая Ксения Собчак заявила, что в Среднеуральском женском монастыре на ее съемочную группу напали Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 2020 года экс-схиигумен Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря, что под Екатеринбургом. Он был построен под его руководством. К Сергию на службы приезжали многие знаменитости. Например, звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и олимпийский чемпион Павел Дацюк. Некоторое время одним из духовных чад Сергия считалась и Наталья Поклонская. Весной 2020 года после начала пандемии Сергий стал резко высказываться в адрес тех, кто верил в коронавирус и соблюдал меры предосторожности.

Экс-схиигумена Николая Романова отлучили от церкви осенью 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за этого он вступил в конфликт с Екатеринбургской епархией. В итоге Сергия низвергли из сана, запретив проводить богослужения. Однако он все равно их проводил. Тогда его отлучили от церкви – это произошло в сентябре 2020-го. Но Среднеуральский женский монастырь он не покинул. Службы продолжились.

В конце декабря 2020 года экс-схиигумена Сергия задержали в монастыре при поддержке спецназа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце декабря 2020 года в монастырь вошли бойцы спецназа. Сергия задержали и доставили в Москву, где его начали судить.

В ноябре 2021 года Измайловский районный суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении права на свободу совести. На одной из служб, запись которой была опубликована в сети Интернет, он спрашивал у монахинь, готовы ли они умереть.

Добавим, что пресс-секретарь Сергия Всеволод Могучев был задержан в сентябре 2021 года.

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