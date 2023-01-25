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НовостиОбщество25 января 2023 11:21

Опальный отец Сергий пообещал построить храм на две тысяч человек после освобождения

Экс-схиигумен рассчитывает, что церковь возведут в Санкт-Петербурге
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Прокуратура попросила суд отправить его в колонию на семь лет по обвинению в экстремизме

Прокуратура попросила суд отправить его в колонию на семь лет по обвинению в экстремизме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Николай Романов) во время своего последнего слова в Бабушкинском районном суде пообещал после освобождения построить в Санкт-Петербурге храм на две тысячи человек.

- Если будет воля Божия, и я выйду на свободу после гуманного приговора, то постараюсь со своими духовными чадами построить в Санкт Петербурге храм на две тысячи человек в честь и славу Святой Блаженной Ксении Петербургской. Это и будет мое покаяние. Церковь – духовная лечебница, - заявил опальный отец Сергий.

Напомним, прокуратура попросила суд отправить его в колонию на семь лет по обвинению в экстремизме. Приговор будет оглашен 27 января.

- Такое наказание хотят назначить с учетом предыдущего приговора Измайловского суда. Мы с этим категорически не согласны, речь идет о шести проповедях в период с конца 2019 года по июль 2020 года, когда он еще не был отлученным от церкви, - рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат отца Сергия Павел Бабиков.