Опальному отцу Сергию предъявили новое обвинение о возбуждении ненависти

В главном следственном управлении СКР изучили архивные проповеди экс-схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальному отцу Сергию предъявили новое обвинение в рамках уголовного дела о возбуждении ненависти. Вопросом занимается главное следственное управление СКР. Помимо экс-схиигумена, под это обвинение попадает его бывший пиарщик Всеволод Могучев и другие его соратники.

- Романова, Могучева и неустановленных лиц, которые входили в состав группы. Их обвиняют в том, что они объединились для возбуждения вражды среди евреев, иудеев, мусульман и католиков. Обвинение предъявлено по пункту „в“ части 2 статьи 282 УК РФ, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат опального отца Сергия Павел Бабиков.

По словам юриста, в ведомстве изучили архивные проповеди экс-схиигумена, когда он еще не был отлучен от церкви, и посчитали, что в его речах был экстремистский подтекст. Теперь, если их вину докажут, им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Суд отменил решение о признании Среднеуральского монастыря собственностью Екатеринбургской епархии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, накануне стало известно, что суд отменил решение о признании Среднеуральского монастыря, духовником которого является опальный отец Сергий, собственностью Екатеринбургской епархии. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу управления Росреестра по Свердловской области и отменил решение Арбитражного суда.

Речь идет о 14 зданиях, расположенных на территории Среднеуральского монастыря. Среди них здание храма, банно-прачечный корпус, часовня, коровник, колокольня, кельи, пекарня, склад, жилой и административный корпусы. Арбитражный суд свердловской области передал эти строения в собственность епархии в конце мая 2021 года.