Суд отменил решение о передаче Екатеринбургской епархии монастыря отца Сергия

Среди зданий храм, банно-прачечный корпус, часовня, коровник, колокольня, кельи, пекарня, склад, жилой и административнй корпусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд отменил решение о признании Среднеуральского монастыря, духовником которого является опальный отец Сергий, собственностью Екатеринбургской епархии. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу управления Росреестра по Свердловской области и отменил решение Арбитражного суда. Документы размещены в картотеке.

- В удовлетворении исковых требований епархии отказать, - говорится в постановлении.

Опубликована только резолютивная часть постановления суда, мотивировочной пока нет.

Речь идет о 14 зданиях, расположенных на территории Среднеуральского монастыря. Среди них здание храма, банно-прачечный корпус, часовня, коровник, колокольня, кельи, пекарня, склад, жилой и административнй корпусы. Арбитражный суд свердловской области передал эти строения в собственность епархии в конце мая 2021 года.

Духовником Среднеуральского монастыря является отец Сергий. Он сейчас находится под арестом и обвиняется в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении прихожан и монахинь к самоубийству. Опальному священнику грозит до четырех лет лишения свободы.

Также полиция задержала пиращика отца Сергия Всеволода Могучева. Он будет находиться под стражей до 20 октября 2021 года. Соратника опального священника обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой).

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