Свердловский областной суд оставил под арестом соратника отца Сергия

Могучева обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды организованной группой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката пиарщика отца Сергия Всеволода Могучева. Об этом сообщает само ведомство.

- Суд апелляционной жалобы, изучив материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, оставил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, - говорится в сообщении.

Могучева оставили под стражей до 20 октября 2021 года. Он обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды организованной группой).

Всеволод Могучев находится под арестом с 1 сентября. Его задержали на подъезде к Екатеринбургу. Материалы уголовного дела основаны на информации, которая содержалась в видеороликах, которые публиковались в интернете на канале «Всеволод Могучев». В материалах есть пропаганда враждебного отношения к евреям, иудеям и мусульманам.

Позже в жилище Могучева пришли силовики с обысками. Они пришли в квартиру на улице Замятина, где пиарщик экс-схигумена проживал с мамой. Силовики изъяли технику, с помощью которой записывались ролики с проповедями Сергия. 2 сентября Ленинский районный суд арестовал соратника Сергия до 20 октября.

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