В Екатеринбурге арестовали соратника опального отца Сергия

Пиарщик экс-схиигумен проходит по делу о возбуждении ненависти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал до 20 октября соратника опального отца Сергия Всеволода Могучева. Пиарщик экс-схиигумен проходит по делу о возбуждении ненависти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Напомним, Всеволода Могучева задержали 1 сентября на подъезде к Екатеринбургу. По словам источника «КП-Екатеринбург», поводом для задержания стало уголовное дело, возбужденное в отношении Могучева и его куратора Николая Романова по части 2 статьи 282 УК РФ «Экстремизм».

Чуть позже в жилище соратника опального отца Сергия силовики нагрянули с обысками. Известно, что они пришли в квартиру на улице Замятина, где пиарщик экс-схигумена проживал здесь с мамой. изымалась техника, с помощью которой записывались ролики с проповедями Сергия.