У бывшего соратника опального отца Сергия проходят обыски в квартире

Против Могучева и Романова возбуждено дело по одной статье - "Экстремизм" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В жилище соратника опального отца Сергия Всеволода Могучева силовики пришли с обысками. Известно, что они пришли в квартиру на улице Замятина, где пиарщик экс-схигумена проживал здесь с мамой.

- По документам Всеволод Могучев проживал именно в этой квартире. Здесь проходят обыски, изымается техника, с помощью которой записывались ролики с проповедями Сергия, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, Всеволода Могучева задержали 1 сентября на подъезде к Екатеринбургу. По словам источника «КП-Екатеринбург», поводом для задержания стало уголовное дело, возбужденное в отношении Могучева и его куратора Николая Романова по части 2 статьи 282 УК РФ «Экстремизм». По данным источника «Комсомолки», сначала Могучева планировали задержать на ЖД вокзале в Екатеринбурге. Однако Всеволод решил сойти с поезда до станции назначения, после чего его задержали прямо в вагоне.