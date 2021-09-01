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Общество1 сентября 2021 17:45

У бывшего соратника опального отца Сергия проходят обыски в квартире

Силовики пришли за техникой Всеволода Могучева
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Против Могучева и Романова возбуждено дело по одной статье - "Экстремизм"

Против Могучева и Романова возбуждено дело по одной статье - "Экстремизм"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В жилище соратника опального отца Сергия Всеволода Могучева силовики пришли с обысками. Известно, что они пришли в квартиру на улице Замятина, где пиарщик экс-схигумена проживал здесь с мамой.

- По документам Всеволод Могучев проживал именно в этой квартире. Здесь проходят обыски, изымается техника, с помощью которой записывались ролики с проповедями Сергия, - сообщил «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, Всеволода Могучева задержали 1 сентября на подъезде к Екатеринбургу. По словам источника «КП-Екатеринбург», поводом для задержания стало уголовное дело, возбужденное в отношении Могучева и его куратора Николая Романова по части 2 статьи 282 УК РФ «Экстремизм». По данным источника «Комсомолки», сначала Могучева планировали задержать на ЖД вокзале в Екатеринбурге. Однако Всеволод решил сойти с поезда до станции назначения, после чего его задержали прямо в вагоне.