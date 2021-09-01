Против Могучева и Романова возбуждено дело по одной статье - "Экстремизм" Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября 2021 года на подъезде к Екатеринбургу задержан ближайший соратник основателя Среднеуральского женского монастыря отца Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев, который выполнял функции пресс-секретаря схиигумена.

По словам источника «КП-Екатеринбург», поводом для задержания стало уголовное дело, возбужденное в отношении Могучева и его куратора Николая Романова по части 2 статьи 282 УК РФ «Экстремизм».

Материалы уголовного дела основаны на информации о видеороликах, которые преступная группа во главе с Николаем Романовым публиковала в интернете на канале «Всеволод Могучев». В материалах есть пропаганда враждебного отношения к евреям, иудеям и мусульманам.

По данным источника «Комсомолки», сначала Могучева планировали задержать на ЖД вокзале в Екатеринбурге. Однако Всеволод решил сойти с поезда до станции назначения, после чего его задержали прямо в вагоне.

- Не исключено, что сигнал о готовящемся задержании Всеволод Могучев мог получить от лиц, осведомленных в деталях спецоперации, - рассказывает источник издания.

Напомним, что весной 2020 года схиигумен обители Сергий Романов стал отрицать существование коронавируса и начал критиковать светскую и духовную власть. После нескольких призывов со стороны Екатеринбургской епархии прекратить просветительскую деятельность, провоцирующую раскол, Сергий был лишен сана, а осенью 2020 года решением патриарха Московского и Всея Руси Кирилла отлучен от Русской Православной церкви.

В конце декабря 2020 года Сергия (Николая Романова) арестовали. С тех пор он находится в столичном СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это духовный плен»: Монахинь Среднеуральского монастыря переводят в другие обители. Указ об этом подписал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский (подробнее)

Пиарщика опального отца Сергия приговорили к 15 суткам ареста. Утром Всеволод Могучев заявил, что ему стало плохо в зале суда (подробнее)