В Екатеринбурге Ленинский районный суд ужесточил наказание Всеволоду Могучеву, который выполнял функции пресс-секретаря при опальном отце Сергие, отлученном от церкви.Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья Всеволода Могучева, ему назначили 15 суток ареста.До этого Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Всеволоду Могучеву арест на пять суток в изоляторе. Его признали виновным по ст. 19.3 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Но это решение обжаловано и областной суд отправил дело пиарщика отца Сергия на пересмотр.Утром, 31 декабря, Могучева из изолятора доставили в Ленинский районный суд. Там Всеволоду стало плохо. Он упал на пол и заявил, что опасается насилия со стороны силовиков. Могучеву вызвали скорую, но медики отказались его госпитализировать, объяснив это тем, что его здоровью ничего не угрожает.