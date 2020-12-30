Еще днем, 30 декабря, Всеволода Могучева, пиарщика отца Сергия, закрыли в изолятор на пять суток. Приговор вынесли в Ленинском районом суде. Но через несколько часов решение было отменено уже Свердловским областным судом и Могучева отпустили из-под ареста.- Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на новое рассмотрение в тот же суд. Могучева освободили из специального приемника, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.Всеволода Могучева задержали ночью 29 декабря за сопротивление полиции. Но решение принять удалось только через сутки, потому что тому потребовалась медицинская помощь.В группе Среднеуральского женского монастыря во «Вконтакте» сообщили свою версию, как приближенного отца Сергия задерживали сотрудники МВД.- Всеволоду дали пять суток. Сразу после того, как его выловили из такси и избили ногами по голове, затащили в квартиру и устроили обыск. Изъяли всю технику. Не знаем, был ли ордер на арест. Если не было - это незаконно. Если же был - то это уже в том случае, если человек проходит по уголовному делу, - написали там.Напомним, 29 декабря Среднеуральский женский монастырь штурмовали бойцы спецназа. Спустя почти сутки после этого силовики впервые прокомментировали задержание отца Сергия. Против бывшего схиигумена завели три уголовных дела, среди них – подстрекательство к суициду. Раскольника этапировали в Москву. Сейчас его дело расследует Центральное управление СК России. Накануне отца Сергия по решению суда отправили в СИЗО на два месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)