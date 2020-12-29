В ночь на 29 декабря бойцы спецназа нагрянули в Среднеуральский женский монастырь, занятый бывшим схиигуменом Сергием (Николаем Романовым), которого отлучили от церкви за конфликт с Екатеринбургской епархией, а также за неоднозначные высказывания в адрес правительства.Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики. В келье отца Сергия (в миру Николай Романов) проводят обыск следователи СКР. Напомним, сейчас бывший настоятель монастыря находятся на допросе. Следователи допрашивают Николая Романова в рамках уголовного дела о доведении до суицида.- Сергий по прежнему находится в СУ СКР по Свердловской области. Это происходит в рамках расследования уголовного дела по статьям 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). В следственный отдел по городу Верхняя Пышма также забрали отца Никона. Сейчас монастырем будут руководить оставшиеся монахи. До приезда Сергия все литургии будут идти по расписанию, - рассказал \\"КП\\" адвокат Дмитрий Савченко, представляющий интересы некоторых сторонников бывшего схиигумена.На кадрах, снятых «КП» видно, что обыск в келье отца Сергия проходит при силовой поддержке спецназа. До этого мы публиковали фото из кельи.После обыска в келье, следователи начали проводить его и в других помещениях обители.Пока представители СКР, полиции и Росгвардии воздерживаются от комментариев по поводу событий, связанных со штурмом Среднеуральского женского монастыря.Напомним, обо всем, что происходило у стен Среднеуральского женского монастыря мы рассказывали в режиме онлайн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)