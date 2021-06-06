«Я не буду возвращаться к кирпичам монастырским»: отец Сергий отказался от Среднеуральского женского монастыря

Отец Сергий находится под стражей с конца прошлого года. Фото: Басманный суд Москвы

Отец Сергий отказался от Среднеуральского женского монастыря. Бывший схииигумен заявил, что больше никогда не вернется в свою обитель. Причиной такого решение стало изгнание из монастыря всех послушников.

- "Господь Бог не в брёвнах, а в ваших сердцах", - написал отец Сергий. С изгнанием насельников из монастыря ушло то, ради чего монастырь и создавался - сестринская, монашеская молитва за Россию, её власть и воинство, и за весь мир, - передают слова отреченного от церкви священника его сторонники в «Телеграм-канале» «Защита Отца Сергия».

Отметим, с конца мая Среднеуральский женский монастырь принадлежит Екатеринбургской епархии. Теперь 14 знаний на этой территории собственность РПЦ.

Сам бывший сххиигумен находится в СИЗО под следствием. Него возбудили три уголовных дела: склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение прав на свободу вероисповедания. Недавно изнанному священнику породлили меру пресечения.

Напомним, бывший священнослужитель был отстранен от сана. Это было связано с его скандальными видеопроповедями. В них он, в частности, призывал не соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом, а также нелестно высказывался о руководстве РПЦ и правительстве России. Но после отстранения от сана экс-схиигумен не остановился. Он отказался покидать территорию обители, как от него требовал глава Екатеринбургской метрополии. Ослушавшись, отец Сергий был отлучен от церкви, став раскольником.

«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)

Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)

Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)

Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)

Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)