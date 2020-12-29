В ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, который удерживает опальный отец Сергий (Николай Романов), отлученный от церкви, нагрянули бойцы спецназа. После этого обыск в келье бывшего схиигумена, а также в других помещениях обители начали проводить сотрудники СК. После этого Николая Романова увезли на допрос в Управление следственного комитета по Свердловской области.Но, как рассказал \\"КП-Екатеринбург\\" источник в окружении бывшего схиигумена, сейчас отца Сергия везут в Москву. Меру пресечения ему будут избирать в Басманном суде Москвы. Наш собеседник уточнил, что пока процессуальный статус Николая Романова не ясен, как и его соратника Всеволода Могучева, который выполнял в монастыре роли пресс-секретаря. Последний пока находится в Екатеринбурге - его допрашивают следователи.Как рассказывал \\"КП\\" адвокат отца Сергия Дмитрий Савченко, обыски в монастыре и задержание Николая Романова происходили не в рамках уголовного дела об истязании детей. В ночь на 29 декабря силовики нагрянули в монастырь в связи с уголовными делами по 110-й статье УК (доведение до самоубийства) и 303-й (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).Призыв к суициду силовики усмотрели в этой проповеди отца Сергия.Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)