"Это духовный плен": Монахинь Среднеуральского монастыря переводят в другие обители

Сергия лишили сана схиигумена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне опальный отец Сергий объявил «боевую тревогу». Мол, епархия намеривается разогнать Среднеуральский женский монастырь. Такую реакцию у бывшего схиигумена вызвал указ митрополита Кирилла о переводе монахинь в другие монастыри. Причина тому – нездоровая атмосфера, которая царит в обители, где засел Сергий.

- Сегодня нахождение там насельниц, оказавшихся, по сути, запертыми в захваченном раскольниками монастыре, откровенно опасно для их духовного состояния, - настаивают в Екатеринбургской епархии.

Согласно указу митрополита, послушницы и сестры Среднеуральского монастыря переведены в:

- Александро-Невский Ново-Тихвинский (г. Екатеринбург),

- Свято-Покровский (г. Верхотурье),

- Боголюбский (Сарсы Вторые Красноуфимского района),

- Елисаветинско-Феодоровский (г. Алапаевск),

- Свято-Николаевский (г. Туринск), Скорбященский (г. Н. Тагил),

- Свято-Пантелеимоновский (г. Краснотурьинск) женский монастыри,

- Насельницы, находящиеся на отдыхе по возрасту и состоянию здоровья переведены в Ново-Тихвинский женский монастырь, имеющий лучшую материальную базу и возможности позаботиться о них.

Монастырь стал известен на всю страну после скандала с Ксенией Собчак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В епархии отмечают, что указ митрополита подписан. Но по факту монахини еще не покинули Среднеуральский монастырь.

- Любой перевод из монастыря в монастырь начинается с официального указа, который должен быть доведён до сведения священников и насельниц. Обычно это делает игуменья обители. Но в данной ситуации, когда монастырь захвачен раскольниками, это не представляется возможным, - объясянет руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. – Маловероятно и то, что распоряжение о переводе будет доведено до сестёр должным образом, без искажений. Поэтому информация опубликована также на сайте епархии, чтобы родственники монахинь, переживающие за их судьбу и стремящиеся вызволить их из духовного плена, могли бы донести это до них. Процесс перевода между де-юре и де-факто всегда занимает определенное время (оформление документов, переезд на новое место и др.). Чем скорее это произойдёт, тем будет лучше для всех.

Помощник отца Сергия Всеволод Могучев в разговоре с «КП»-Екатеринбург прокомментировал указ митрополита.

- Почему нас считают африканским гетто?! Нам запрещают читать молитвы раковым больным и бесноватым. Мы что, отлучены от церкви? Если да, то, на каком основании. Почему нас просят разогнать 15 скитов на 120 человек? Призываем всех верующих выходить каждый день в 12 часов выходить на Крестный ход у здания епархии на улице Репина. Каждого человека, живущего в России призываем требовать отставки митрополита Кирилла, - заявил Всеволод Могучев.

КОМММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед

- Ко мне действительно обращались родственники монахинь, которые находятся в Среднеуральском женском монастыре. Они не слушают даже своих ближайших родственников. Когда человек попадает в секту, ему и Господа Бога, и родных заменяют разного рода гуру и лже-старцы, которые называются по-разному, но действуют одинаково. Человека из секта вытащить достаточно сложно. Эта зависимость зачастую очень непредсказуемо лечится и часто не лечится вообще. Люди теряют круг общения за пределами секты. Выходя из нее, они оказываются в социальном вакууме. Старых друзей у них не остается, плюс они теряют тех, кто был вместе с ними в секте. Не все готовы на это пойти. Даже если человек вышел из секты, он может до конца жизни испытывать проблемы. Это очень тяжелая форма психологической зависимости.

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