В обители отца Сергия отреагировали на новый указ митрополита

Всеволод Могучев стал негласным пресс-секретарем Среднеуральского монастыря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощник отца Сергия Всеволод Могучев прокомментировал указ митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о переводе монахинь в другие обители.

- Почему нас считают африканским гетто?! Нам запрещают читать молитвы раковым больным и бесноватым. Мы что, отлучены от церкви? Если да, то, на каком основании. Почему нас просят разогнать 15 скитов на 120 человек? Призываем всех верующих выходить каждый день в 12 часов выходить на Крестный ход у здания епархии на улице Репина. Каждого человека, живущего в России призываем требовать отставки митрополита Кирилла, - заявил Всеволод Могучев.

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