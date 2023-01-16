Прокуратура запросила семь лет колонии для экс-схиигумена Сергия по делу об экстремизме

Также известно, что по делу проходит и помощник отца Сергия Всеволод Могучев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура попросила суд отправить в колонию на семь лет экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом Сергия (Николая Романова), которого обвинили в экстремизме.

- Такое наказание хотят назначить с учетом предыдущего приговора Измайловского суда. Мы с этим категорически не согласны, речь идет о шести проповедях в период с конца 2019 года по июль 2020 года, когда он еще не был отлученным от церкви, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат отца Сергия Павел Бабиков.

При этом сторона защиты уверяет, что не было проведено официальной экспертизы, чтобы их признали экстремистскими. Также известно, что по делу проходит и помощник отца Сергия Всеволод Могучев, ему запросили пять лет колонии.

- Считаю, что такой приговор для моего подзащитного слишком суров, ведь он никак не относится к этой теме с начала 2021 года. В любом случае решение суда мы будем обжаловать, - добавил адвокат Всеволода Могучева.

Отец Сергий вызвал недовольство митрополии после критики светской власти и отрицание коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, приговор им озвучат 25 января.

Напомним, в ноябре 2021 года по итогам судебного заседания отца Сергия (Николая Романова) признали виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушение права на свободу вероисповедания и назначили наказание в виде 3.5 лет, которые он должен провести в колонии общего режима.

Весной 2020 года после начала пандемии схиигумен Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) стал выкладывать в интернете видеозаписи с проповедями, где критиковал светскую власть и призывал не соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

- Он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства, - рассказывали в СК России.

В июле 2020 года Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил отца Сергия сана, а осенью того же года патриарх Кирилл отлучил его церкви. При этом Николай Романов продолжал жить в Среднеуральском женском монастыре и фактически им руководил.