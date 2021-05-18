Следователи закончили расследование по делу опального отца Сергия

В прошлом Николай Романов отсидел за убийство и вышел в начале 90-х годов. Фото: ТАСС

Силовики закончили расследование дела против опального отца Сергия (Николая Романова). Бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря, отлученного от церкви, обвиняют по трем уголовным статьям. Среди них склонение к суициду, нарушение свободы вероисповедания, а также самоуправство.

- Расследование завершено. Сейчас мы будем знакомиться с материалами уголовного дела, - рассказала «КП-Екатеринбург» один из адвокатов отца Сергия Светлана Герасимова.

Она уточнила, что в общей сложности адвокатам предстоит изучить десять томов уголовных дел.

Силовики нагрянули в обитель в ночь на 29 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самое тяжелое из обвинений против бывшего схимника – склонение к суициду. По этой статье Николаю Романову «светит» до четырех лет колонии. По версии следствия, экс-священник склонял к суициду монахинь Среднеуральского женского монастыря.

Это происходило во время проповеди. В ней отец Сергий, в частности, обращался к одной из женщин со следующим вопросом: «Я благословляю тебя умереть за Россию. Умрешь?».

- Он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. В дальнейшем, осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети «Интернет» видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства, - рассказывали в СК России.

Расследованием уголовных дел против бывшего схиигумена занимался центральный аппарат СК России.

Напомним, бывший священнослужитель был отстранен от сана. Это было связано с его скандальными видеопрововедями. В них он, в частности, призывал не соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом, а также нелестно высказывался в адрес руководства РПЦ и правительства России. Но после отстранения от сана экс-схиигумен не остановился. Он отказался покидать территорию обители, как от него требовал глава Екатеринбургской метрополии. Ослушавшись, отец Сергий был отлучен от церкви, став раскольником.

В том, что Николай Романов отказался покидать территорию Среднеуральского женского монастыря, следователи увидели состав уголовного преступления по статье «Самоуправство».

В конце декабря 2020 года в обитель, захваченную отцом Сергием, нагрянули силовики. После штурма Николая Романова отвезли в Москву. Сейчас он находится в столичном СИЗО №4.

В случае если прокуратура утвердит обвинительное заключение, то материалы дела будут переданы в суд. Правда, это произойдет после того, как защита опального отца Сергия ознакомится с материалами обвинения. С учетом того, что они насчитывают 10 томов, скорее всего, это произойдет не быстро.

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