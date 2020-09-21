«Он никогда не был моим духовником»: Наталья Поклонская прокомментировала знакомство с отцом Сергием

Наталья Поклонская заявила, что Сергий не был ее духовным наставником Фото: Олег ЧИРКОВ

Бывший прокурор Крыма и действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своем знакомстве с отцом Сергием (Романовым). Телеведущая связала кардинальные изменения в жизни Поклонской со сменой духовника и разводом с первым мужем Иваном Соловьевым.

- Какое из этих событий повлияло на ваши взгляды больше? – спросила Собчак.

- По поводу развода спорить не буду. Этот период жизни пройден. А по поводу духовника абсолютно не согласна. Как я уже говорила, нет у меня духовника. И в настоящее время, кстати, тоже. Сергий никогда не был моим духовником. Я приезжала к нему в Екатеринбург, была в монастыре. Смотрела, присматривалась. Было так интересно после Крыма. Сейчас кроме крымских монастырей я больше никуда не езжу.

- А что вас в Сергие привлекло?

- Сергий очень сильный человек. Духовно сильный. К нему идут толпами. Людей, детей.

- Но в секты люди тоже толпами ходят, - парировала Собчак.

- Сергий чем-то людей привлекает. Мне было интересно, любопытно. Мне кажется, что люди к нему приезжают, чтобы он вместо них решал их проблемы. Они спрашивают вплоть до того ехать ли к бабушке или нет. Я приезжала не с проблемами, а с помощью. Я договаривалась о поставках крымского Кагора в его монастырь.

Наталья Поклонская несколько раз посещала Среднеуральский женский монастырь. Фото: Youtube

- А как вы познакомились?

- Меня познакомили знакомые, которые сейчас занимаются моей безопасностью. Это Росгвардия. Мне его представили, как удивительного старца. Мы с ним иногда спорили, но я никогда его не слушала.

- Но он же сказал, что Поклонская прекратила с ним отношения. Значит, они были? Это было еще до скандала.

- Я поняла, что это не мое. Сергий хороший человек, я его не имею права осуждать. Я не видела, чтобы в монастыре били кого-то или плакали дети.

- Чтобы вы сейчас ему сказали?

- Я ему желаю сил, добра и всего хорошего.

- Вы поддерживаете его выступления?

- Конечно, нет.

- Но у вас же, как у религиозного человека, должна быть жесткая позиция.

- Я не специалист, а обычный верующий человек. Да, я люблю Бога. Но говорить за кого я, за патриарха или Сергия, не должна. Для этого есть специально обученные люди.

Напомним, что согласно решению церковного суда, Сергий был отлучен от церкви. В ближайшее время это решение рассмотрит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

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