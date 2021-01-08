Появилось кадры захвата Среднеуральского женского монастыря с наружных камер видеонаблюдения. Отметим, 29 декабря 2020 года туда нагрянул спецназ, чтобы задержать отлученного от церкви отца Сергия и провести обыски.Несколько автобусов с бойцами ОМОНа, микроавтобусы СКР и полиции начали съезжаться к воротам монастыря в 00:33. Охранник, который проснулся к этому времени, попытался выйти из будки, но увидев силовиков, не стал оказывать сопротивление. Судя по времени на видео, на территорию спецназ попал уже через три минуты.Буквально за несколько минут ОМОН заблокировал въезды и выезды из монастыря, опального отца Сергия посадили в машину и увезли на допрос, а в это время в келье велись обыски. В час ночи у шлагбаума десятки сторонников священника пытались попасть внутрь, а силовики никого не пускали.Напомним, на следующее утро отца Сергия отвезли в Москву на суд, где ему назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Скандального экс-схимонаха обвиняют по трем статьям: призыв к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести и вероисповедания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБасманный суд арестовал отца Сергия, обвиненного в склонении к самоубийству. Раскольник пробудет в СИЗО до 28 февраля 2021 года (Подробнее).Помощник опального отца Сергия оказался членом масонской ложи. Всеволод Могучев посещал тайные собрания и делал членские взносы (Подробнее).Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. Обитель отца Сергия штурмовали в ночь на 29 декабря (Подробнее)