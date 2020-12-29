Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца Сергия, которого в ночь на 29 декабря этапировали в столицу из Екатеринбурга. Опальный священник оказался задержан по обвинению сразу по трем статьям уголовного кодекса. Раскольнику с Урала вменяют склонение к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также в самоуправстве.Чтобы провести обыски в Среднеуральском монастыре следователям СК пришлось запастись серьезной поддержкой со стороны полиции и Росгвардии. Во время штурма к келье Сергия выдвинулись более 20 бойцов ОМОНа, которые сдерживали натиск прихожан.В домике бывшего схиигумена были разбиты окна и изъяты личные вещи. В частности силовики конфисковали флаг Российской империи и сейфы из бухгалтерии.А уже утром стало известно, что в числе задержанных помимо Сергия оказался и его пиарщик Всеволод Могучев. Но ему грозил штраф или арест за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Однако до суда дело не дошло – Могучеву стало плохо и его госпитализировали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее) Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)