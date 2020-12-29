НАЧАЛО ШТУРМАВ ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом нагрянули силовики. Спецназ Росгвардии был поднят по боевой тревоге. Начался штурм обители, в которой на протяжении долгого времени скрывался опальный отец Сергий (в миру Николай Романов).С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬЕще летом 2020 года решением Церковного суда Сергий был извергнут из сана. 19 октября он был отлучен от церкви. Решение об этом в тот день утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поводом к тому послужило открытое противостояние с Екатеринбургской епархией, а также неоднозначные проповеди, в которых Сергий отрицал существование коронавируса и проклинал гаджеты. Масла в огонь подлила известная телеведущая Ксения Собчак. Она заявила, что на территории монастыря долгое время издевались над детьми. В октябре 2020 следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря.СЕРГИЯ УВЕЗЛИ В СЛЕДСТВЕННЙ КОМИТЕТВ ту же ночь 29 декабря 2020 года силовики увезли Сергия в главное управление СУ СКР России по Свердловской области. В его келье прошли обыски. Среди прочего силовики изъяли флаг Российской империи.- Все эти мероприятия проходят в рамках расследования уголовных дел по статьям 110 УК РФ («Доведение до суицида») и 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности), - уточнил адвокат Сергия Дмитрий Савченко.ПРИЗЫВЫ БЫЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДЕЙПо словам все того же Дмитрия Савченко силовики усмотрели в одной из проповедей Сергия призыв к массовому самоубийству. В частности одна из таких служб прошла в начале декабря. Тогда схимник спрашивал монахинь, готовы ли они умереть за Россию, за прихожан Среднеуральского женского монастыря. В какой-то момент Сергий обратился к публике со словами: «Поднимите руки, кто хочет пойти на крест для России». 12-минутный ролик со скандальной проповедью был выложен в Интернет. На протяжении всего ролика Сергий напоминал своим сторонникам историю о преподобной Елене Дивеевской, которая в XVIII веке приняла послушание умереть за тяжело больного брата.Обращение в прокуратуру написал Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков:- На наш взгляд Сергий призывал к добровольному уходу из жизни взрослых людей. Рядом находились дети. Я попросил прокуратуру дать правовую оценку этой ситуации. Мы усмотрели здесь нарушение закона об информации, которая может нанести вред несовершеннолетним. Со взрослыми можно, наверное, разговаривать, а как дети это воспринимают? Мы с вами помним – все эти «Синие киты» и все остальное, где вроде безобидные штуки приводили [к плачевным последствиям]. Поэтому мы попросили прокуратуру дать оценку. Вот и все, что мы попросили сделать.ОБРАЩЕНИЕ СЕРГИЯВ ночь на 29 декабря отец Сергий (Романов) записал обращение к сторонникам, находясь в главном следственное управление СКР по Свердловской области. В своем обращении отец Сергий умиротворенным голосом сказал, что любит свою паству и попросил своих сторонников помолиться за него.- У меня все хорошо, помолитесь. Прости их Господи, не ведают, что творят. А даже [если] ведают, все равно простит Господь, - говорит в обращении отец Сергий (Николай Романов). – Не надо ничего делать, надо жить по Заповедям Божиим. Я с вами до скончания века. Аминь.СЕРГИЯ ЭТАПИРОВАЛИ В МОСКВУПо словам источника близкого к окружению Сергия, ранним утром 29 декабря бывшего схиигумена этапировали в Москву. В 14:00 в Басманном суде столицы ему изберут меру пресечения. Защищать интересы Сергия будут два адвоката Дмитрий Савченко и Светлана Герасимова.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТАСергей КОЛОСРОВСКИЙ, адвокат по уголовным делам:- Теоретически статья по которой он будет обвиняться – а это 110 статья Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства» предусматривает до 4 лет лишения свободы. В принципе есть основания для заключения под стражу. Он уклонялся от получения повесток, скрывался и т.д. Могут и арестовать.ОФИЦИАЛЬНОСледственный комитет, Росгвардия и ГУ МВД на данный момент не комментируют происходящее в Среднеуральском женском монастыре. Очень часто силовые ведоства дают официальные пояснения после того, как суд избирает меру пресечения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ монастырь отца Сергия посреди ночи нагрянул ОМОН. Бывшего схимонаха задержали и отвезли на допрос (подробнее)«Дерзнул служить и учиняет раскол»: член церковного суда – о том, за что опального отца Сергия лишили сана. Оказалось, что епархиальный суд не вникал в содержание проповедей бывшего схиигумена (подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен решит Басманный суд (подробнее)