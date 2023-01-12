18-летний Максим живет и учится в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опекуном детей убитой на Урале Любови Белюшиной может стать ее сын от первого брака. Однако жить под одной крышей с сестрами и братом он не готов. Предполагается, что дети будут находится под присмотром свекрови женщины Раисы Агданцевой.

Молодой парень живет в Екатеринбурге вместе с сестрой Александра. Сейчас он учится на программиста и подрабатывает в кофейне. Ради оформления документов Максим уже взял академический отпуск.

- Я могу оформить опекунство, так как мне есть 18, - рассказал «КП-Екатеринбург» Максим. - Но мне некуда забрать детей. Поэтому лучше, чтобы они жили с бабушкой Раей. Она их любит очень. А баба Люда (мать убитой) даже не заявляла права. Она не сможет заботиться о них. Она старше бабы Раи, бабе Рае - 57 лет, а бабе Люде больше 60 уже. Будем договариваться с семей Александра.

При допросе Александр признался в содеянном, а также указал место сокрытия тела бывшей жены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Изначально ее бывший муж Александр, с которым она расторгла брак в начале зимы, заявлял, что она уехала в Реж к отцу. Однако у родственников Любовь так и не появилась. Спустя три недели в дом Белюшиных нагрянула полиция и Следственный комитет. Первый допрос на полиграфе указал на непричастность главы семьи к исчезновению экс-супруги. Но через несколько часов Александр дал признательные показания. А потом и показал, где именно спрятал тело. Обледеневший труп многодетной матери был спрятан в ельнике.

На допросе уголовник сказал, что стал видеть Любовь во снах. Суд арестовал Александра Белюшина на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Ранее семья Александра рассказала, что пара могла развестись еще пять лет назад. Но перед рождением младшего ребенка муж Любови нашел «высокооплачиваемую работу в Екатеринбурге».

СКАЗАНО

Дмитрий Ушаков. Бывший следователь по особо важным делам СКР, адвокат.

- Полиграф – это вещь, которая не работает. В свое время, когда его изобрели в США, считали, что это чудесная машина. Умеющая определять, где правда, а где ложь. Согласно пленуму Верховного суда РФ, полиграф не является доказательством по уголовному делу. В основном это оперативная штука, чтобы запугивать человека. В доброй половине случаев опера говорят полиграфологу, виноват допрашиваемый или нет. Если взять человека с идеальным сердцебиением, давлением и идеальной работой мозга. То тогда полиграф может пролить свет на правдивость его ответов. Вот только таких людей в природе нет. Полиграф дает информацию к размышлению, но не более. Это не точная наука. Нельзя же судить человека за то, что он неточно убил. В чем разница между астрологом и полиграфологом? Никакой точности и конкретики нет.

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