По словам сестры Александра Белюшина, он уже расходился с Любовью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семья 37-летнего Александра Белюшина заявила о непричастности свердловчанина к убийству бывшей жены Любови. Мать пятерых детей пропала 22 декабря 2022.Александр сам обратился в полицию, с просьбой помочь найти экс-супругу. Женщину искали в течение 20 дней. За это время Александр два раза прошел дектор лжи. И если первый раз полиграф показал, что мужчина непричастен, то уже во второй раз результат был иным. В итоге Белюшин признался, что убил экс-супругу, когда она попросила отвезти ее в Реж. По версии следствия, по пути в соседний город пара поссорилась.Тело женщины обнаружили в ельнике.

- Я за ним наблюдала. Пыталась понять, виноват он или нет. Он не виноват. Он же не дурак придумывать всю эту историю. Он не стал бы тогда оформлять документы (по опеке) на детей. Надавили на него, заставили взять вину на себя. Его затолкнули в кабинет (на допрос), там шесть человек стояло, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра Александра Белюшина Мария Обухова.

По словам родных супруги, которые прожили вместе 15 лет, за это время разводились два раза. Первый раз - еще пять лет назад. Второй - в октябре прошлого года.

- Они разводились впервые пять лет назад, до рождения четвертой дочки (У Любови пять детей, но старший сын от первого брака - Прим. Ред.). Потом Саша устроился на более денежную работу в Екатеринбурге. Она к нему вернулась, он стал хорошие деньги получать. Ревновали друг друга на протяжении всех 15 лет брака. Перед рождением сына, он заявил: «Это не мой ребенок». А потом признал его, - добавляет Мария Обухова.

В свою очередь сын Любови Белюшиной от первого брака уверен, что именно Александр расправился с его матерью.

Старший сын Любови Белюшиной убежден в виновности Александра Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я планирую написать заявления об избиениях мамы, - заявил в суде сын убитой Максим. – Он же сказал в суде, что «не хотел убивать ее». Но получается, что убил.

Следователь СК ходатайствовал о заключении Александра под стражу на период следствия. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

- По уголовному делу проведён осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, в ходе осмотра изъят ряд вещественных доказательств, по которым назначены необходимые экспертизы, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

Сегодня в Алапаевском городском суде будет избрана мера пресечения Александру Белюшину. Четверых несовершеннолетних детей Любови и Александра утром 11 января забрали органы опеки.

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