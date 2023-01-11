Александра Белюшина задержали после повторной проверки на полиграфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 января 2023 года найдено тело 36-летней матери пяти детей Любови Белюшиной, которая проживала в поселке Коптелово под городом Алапаевском Свердловской области. Женщину искали с 22 декабря прошлого года. Версии исчезновения были разные – ссора с коллегами по работе (Любовь работала продавцом в сельском магазине), плохие отношения с Александром Белюшиным, с которым она развелась в октябре 2022 года. До этого он ее ударил так, что она слетела с крыльца.

Тело Любови Делюшиной нашли 11 января 2023 года. Фото: соцсети

10 января Александра Белюшина отвезли в полицию Алапаевска, где повторно проверили на полиграфе – мужчину подозревают в убийстве своей бывшей супруги, отцом детей которой является именно он.

Александр позвонил своей маме в 7 часов утра 11 января и сообщил, что его заключили под стражу. Якобы он признался в совершении преступления. Об этом его мать Раиса Белюшина сообщила «КП-Екатеринбург».

Мужчину подозревают в убийстве бывшей супруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после этого четверо детей (два сына и две дочери) Александра и Любови Белюшиных забрали органы опеки, сейчас вопрос о создании для них комфортных условий контролирует детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков.

Напомним, что пара прожила 15 лет, и развелась 11 октября 2022 года. Родственники Белюшиных рассказывают «КП-Екатеринбург», что муж не раз поднимал руку на свою жену, и даже был оштрафован за распускание рук на 13 тысяч рублей. В полиции его предупредили – еще раз ударишь женщину, сядешь.

После первой проверки на полиграфе Белюшина отпустили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама Любовь признавалась своей сестре, что намерена забрать детей и уехать от бывшего мужа, с которым она вынуждена была жить в одном доме. Старший сын пары уже живет в Екатеринбурге.

- Если со мной что-то случится – он виноват, - сказала Любовь Белюшина за несколько дней до своего исчезновения.

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