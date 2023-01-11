Бывший муж найденной мертвой Любови Белюшиной Александр прошел полиграф. Фото: соцсети

Полиция задержала бывшего мужа матери пятерых детей Любови Белюшиной, которую нашли мертвой на Урале. Александра Белюшина отвезли в отделение полиции в Алапаевск 10 января, чтобы проверить на детекторе лжи. Его подозревают в убийстве бывшей жены.

- Саша позвонил мне в 7 утра и сказал, что вину признал, что его заключили под стражу. Дальше связь оборвалась. Не узнала, в чем именно признался, - рассказала «КП-Екатеринбург» мать Александра Белюшина.

Раиса Белюшина также сообщила, что тело 36-летней многодетной матери нашли под Режом. Об этом она узнала от представителей органов опеки, когда они забирали четверых несовершеннолетних детей Любови и Александра Белюшиных.

Любовь и Алекандр Белюшины развелись 11 октября 2021 года после 15 лет брака. По словам родственников Любови, женщина жаловалась, что муж ее избивал. Сам Александр утверждал, что ударил ее один раз, после чего супруги и развелись. Ранее «КП-Екатеринбург» публиковала переписку многодетной матери с ее младшей сестрой, в которой она говорила, что хочет забрать детей и уехать от бывшего мужа.

- Тот сказал, через два дня что-то случится и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват, - писала женщина.

Перед задержанием Александра Белюшина в доме, где проживала семья, проводились обыски. Ранее в отделении полиции на полиграфе также допрашивали старших дочерей Любови и Александра.

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