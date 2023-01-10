Изъяли записи с камеры наблюдения: в доме, где жила пропавшая мать пятерых детей, проводятся обыски

Любовь Белюшина пропала 22 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Коптелово сегодня, 10 января, неспокойно. Местные жители переглядываясь, обсуждают между собой машину Следственного комитета появившуюся у одного из частных домов. Как выяснили корреспонденты «КП-Екатеринбург» в этом доме живет Любовь Белюшина, 36-летняя мама пятерых детей, которая пропала при загадочных обстоятельствах. Она исчезла 22 декабря прошлого года. С тех пор о ее судьбе ничего не известно. И сейчас в доме проводятся следственные действия. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал бывший муж женщины Александр, который также живет в этом доме.

- Проверяют отпечатки порошками, ультрафиолетом, - поделился Александр. - Мне сказали, что будут допрашивать меня, как свидетеля. Следователи также изъяли жесткий диск, на котором были записи с камеры наблюдения, которая висела на доме.

Любовь развелась с мужем в октябре, но они продолжали жить вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также мужчина рассказал, что ранее в отделение полиции без его разрешения увезли старших дочерей – девочек 10 и 14 лет. По его словам, позже уже с его разрешения их опросили при помощи детектора лжи. Сейчас они по-прежнему в отделении, ждут, когда их заберет дедушка.

- Мою машину на эвакуаторе увезли, проверять будут. Думают, наверное, что я труп вывез на ней, - говорит Александр.

Любовь и Александр развелись 11 октября 2022 года после 15 лет брака, но продолжали жить вместе. Обстоятельства исчезновения женщины до сих пор не ясны. В день исчезновения она хотела поехать к отцу в село Глинское, что под Режом. Там она так и не появилась и перестала отвечать на звонки. В ее поисках участвовали местные жители, волонтеры и полиция. Результатов они пока не дали.

Бывший муж пропавшей женщины рассказал, что его будут допрашивать, как свидетеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Про Любовь Белюшину известно, что она работала в продуктовом магазине. По словам бывшего супруга, утром перед исчезновением Любови соседи видели в поселке неизвестную машину. По словам старшей дочери женщины, Любовь хотела поехать в Реж не только, чтобы проведать отца, но и чтобы снять квартиру. Якобы у нее там есть некий «друг-хоккеист». Сестра бывшего мужа в свою очередь рассказала «КП-Екатеринбург», что Любовь хотела уехать, забрав детей. В переписке с родственниками она якобы жаловалась на некоего обидчика.

- Я устала, больше нет сил. Тот живет, морально убивает, я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Он на кухне находится, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему. Он сейчас охладел ко мне из-за этого урода. Говорит, давай уедем. Я думаю уезжать в Реж. Дети со мной. Как я без них, - писала Любовь сестре 20 декабря около 11.00.

В доме пропавшей женщины сегодня, 10 января, проходили следственные действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 декабря бывшего мужа пропавшей проверяли на детекторе лжи. По его версии, причиной исчезновения мог стать инцидент в магазине, в котором Любовь работала. Якобы, за месяц до ее исчезновения его грабили.

- После ограбления Люба рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. Знакомый айтишник взломал ее телефон и узнал, что она созванивалась с бывшим зэком. Ему убить человека - раз плюнуть. Он недавно только из тюрьмы вышел. А последние дни до исчезновения Любы около магазина часто стояла белая иномарка, точно не кого-то из местных. У нас село маленькое, все друг друга знают. Хорошо было бы коллег Любы тоже допросить на детекторе лжи, - считает Александр.

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