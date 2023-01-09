Любовь Белюшина проживала с бывшим мужем Александром, с которым она воспитывала пятерых детей. Фото: соцсети

- Через два дня со мной что-то случится, - говорила пред своим исчезновением 36-летняя мать пятерых детей Любовь Белюшина.

Кто бы мог подумать, что в небольшом селе Коптелово под Алапаевском, развернется настоящий детектив. Но вот уже 20 дней полиция, волонтеры и местные жители разыскивают 36-летнюю женщину, загадочным образом пропавшую 22 декабря 2022 года. Известно, что в день исчезновения она собиралась поехать к своему отцу в село Глинское под Режом, но до него так и не добралась. Любовь перестала отвечать на телефон, и семья забила тревогу.

До сих пор коллеги, друзья и родственники пропавшей теряются в догадках, что могло произойти с многодетной матерью и подозревают друг друга. «КП-Екатеринбург» собрала все версии причин исчезновения Любови Белюшиной.

36-летняя Любовь Белюшина пропала 22 декабря 2022 года. Фото: соцсети

«СОБИРАЛАСЬ К ОТЦУ И ПРОПАЛА»

Последние полгода Любовь Белюшина работала в продуктовом магазине. У женщины пятеро детей. Старший сын от первого брака живет в Екатеринбурге. Еще четверо - несовершеннолетние. Их женщина родила от Александра Белюшина, с которым прожила в браке пятнадцать лет. 11 октября 2022 супруги развелись, но продолжали жить вместе в своем доме.

Об исчезновении Любови Белюшиной Александр сообщил полиции вечером 22 декабря.

- Последние месяцы мы с Любой практически не общались. Я приходил домой с работы только ночевать. Но я знал, что 22 декабря она должна была поехать к отцу в Глинское. Вовремя она у него не появилась. Абонент был недоступен. Мы подождали до 22:00, надеясь, что она сама объявится, но этого не случилось, и я обратился в полицию, - рассказывает Александр Белюшин.

О том, смогла ли женщина уехать в село под Режом или пропала еще в Коптелово, никто достоверно не знает.

- Соседи говорят, что в то утро, когда Люба пропала, примерно в 5:40 какая-то машина стояла на перекрестке, но ни номера, ни марки они не видели, так же, как и то, села ли Люба в эту машину. Я в этот момент еще спал, - добавляет бывший муж Любови Белюшиной.

Перед исчезновением Любовь Белюшина писала сестре, что хочет забрать детей и уехать. Фото: соцсети

«ХОТЕЛА СБЕЖАТЬ»

Сейчас Александр Белюшин взял отпуск за свой счет, чтобы быть с детьми. Мужчина работает в Алапаевске, в охранном предприятии. Из детей, о том, что их мама пропала, знают только старший сын и 14-летняя дочь. У старшего сына в Екатеринбурге Любовь не появлялась.

- Младшим мы сказали, что мама сейчас в гостях, а старшую дочь допрашивали полицейские. Она рассказала, что Люба в день исчезновения должна была уехать в Реж не только к отцу, но и чтобы снять там квартиру. Насколько я знаю, у нее в Реже какой-то друг-хоккеист есть. Но не верится мне, что она к нему сбежала, очень детей наших любила, не могла она их оставить, - говорит Александр.

Любовь Белюшина нередко выпивала с друзьями и коллегами по работе. Фото: соцсети

Однако позднее сестра Александра Мария сообщила «КП-Екатеринбург», что за два дня до исчезновения Любовь писала своей младшей сестре Дарье о том, что хочет уехать, забрав детей. В переписке многодетная мать не называла имен, называя обидчика лишь местоимением «тот»

- Я устала, больше нет сил. Тот живет, морально убивает, я каждую ночь плачу, глаза уже болят. Он на кухне находится, всяко оскорбляет. Пишет всякое парню моему. Он сейчас охладел ко мне из-за этого урода. Говорит, давай уедем. Я думаю уезжать в Реж. Дети со мной. Как я без них, - писала Любовь своей сестре 20 декабря около 11:00 утра.

Позднее вечером Любовь прислала Дарье еще несколько сообщений.

- Тот сказал, через два дня что-то случится, и никто не поможет. Если со мной что-то случится, он виноват, - написала женщина.

Скриншоты переписки сестра пропавшей также предоставила следователям. Фото: скриншоты предоставила сестра Любови Белюшиной

Скриншот из переписки предоставила сестра Любови Белюшиной

При этом сестра пропавшей, как и большинство родственников семьи, не верит, что Александр мог что-то сделать с бывшей женой.

- Он на такое не пойдет, - коротко ответила «КП-Екатеринбург» Дарья.

Зато сестра Александра Мария считает, что речь шла именно о ее брате.

- Даша говорит, что речь о нем шла. Мы тоже заметили, что в переписках имен она не писала, - говорит Мария.

Сам Александр тоже акцентируют внимание на отсутствие каких-либо имен.

- Там же даже имя не указано. Я после развода в ноябре месяце жил у сестры в Екатеринбурге. Может, к ней кто-то другой приходил, и она другого имела ввиду, - возражает Александр Белюшин. - Я знал, что у нее есть мужчина в Реже. У меня тоже после развода девушка появилась в Алапаевске. Я говорил Любе, что после Нового года перееду к ней.

Любовь и Александр Белюшины знакомы с пятого класса. Фото: соцсети

ПРОХОДИЛ ДЕТЕКТОР ЛЖИ

Коллеги пропавшей обвиняют мужчину в том, что он неоднократно поднимал руку на бывшую жену. Но сам Александр ранее рассказал, что за все пятнадцать лет совместной жизни ударил Любовь один раз, после чего женщина и подала на развод.

- Выпивший был, не рассчитал силы, она упала с крыльца, в больницу попала. Мне штраф выписали – 13 тысяч. Сказали, что, если еще раз повторится, посадят. После этого я ее даже пальцем не трогал. Люди по деревне сплетни несут, что я ее избивал и из дома выгонял. Такого ни разу не было. Люба часто пьяная с работы приходила, кричала на меня, а я в другую комнату уходил, чтобы не конфликтовать, - рассказывает Александр.

По словам сестры мужчины, поводом для драки в тот день стала любовная переписка Любови с неким мужчиной. Якобы Александр случайно прочитал сообщения любовников и приревновал супругу.

Бывшего мужа Любови Белюшиной Александра проверяли на детекторе лжи. Фото: соцсети

- Саша очень ее любил, вот и не выдержал. Но я не верю, что это он мог с ней что-то сделать, они с пятого класса знакомы. Люба вообще всегда очень странная была, нигде место не могла себе найти. Мы одно время вместе квартиру в Екатеринбурге снимали: я с мужем и Саша с Любой и детьми. Так вот Люба то говорила Саше, что хочет в Екатеринбурге остаться жить, то обратно в Коптелово его и детей тащила, а он за ней туда-сюда ездил, не мог без нее жить, - рассказывает Мария.

В понедельник, 26 декабря 2022 года, Александра Белюшина проверили на детекторе лжи.

- Сыщики уголовного розыска территориального ОВД подтвердили, что мужчина к пропаже женщины отношения не имеет. В ходе опроса местных жителей сотрудники полиции не услышали негативных отзывов о семье. Муж работает. Дети находятся с бабушкой, мамой пропавшей, - говорит начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Бувший муж и старший сын Любови предполагают, что ее исчезновение связано с ограблением магазина, в котором она работала. Фото: соцсети

«БЫЛА УГРОЗОЙ ДЛЯ ПРЕСТУПНИКОВ»

У Александра Белюшина и старшего сына Любови есть своя версия того, что могло произойти с многодетной матерью.

- Магазин, в котором мама работала, грабили в ноябре, за месяц до ее исчезновения. Она сама мне об этом рассказывала. Сторож пьяный был, сигнализация была только на двери. Грабители влезли через окно, сняв решетки, и забрали деньги, которые будто специально для них были приготовлены и оставлены в сумке, - рассказывает старший сын женщины. – Мне кажется, это кто-то из коллег мог подстроить, а мама могла знать, кто это. У нее отношения с коллегами хорошие были, ее могли попросить молчать. Но мама - не криминальный человек, а значит, была угрозой для преступников. Она заговорила бы скоро. Она не может такое в себе держать. После Нового года мама собиралась увольняться и переезжать в Реж. Вдруг кто-то, кто замешан в ограблении, мог с ней что-то сделать?

В том, что коллеги Любови Белюшиной могут что-то знать, но недоговаривают, уверен и ее бывший муж.

Близкие не верят, что Любовь Белюшина могла оставить детей. Фото: соцсети

- После ограбления Люба рассказала, что одна из ее коллег, которая всегда отвечала за деньги, забыла их убрать в сейф. Там было около 100 тысяч. Мне кажется, она могла специально это сделать. Знакомый айтишник взломал ее телефон и узнал, что она созванивалась с бывшим зэком. Ему убить человека - раз плюнуть. Он недавно только из тюрьмы вышел. А последние дни до исчезновения Любы около магазина часто стояла белая иномарка, точно не кого-то из местных. У нас село маленькое, все друг друга знают. Хорошо было бы коллег Любы тоже допросить на детекторе лжи, - считает Александр.

Перебирая самые разные версии, родственники и коллеги пропавшей сходятся лишь в одном - женщина не могла сама куда-то уехать.

- Мы созванивались за день до ее исчезновения. Я ей пообещал, что приеду в гости 31 декабря, - вздыхает старший сын пропавшей, - мама спрашивала, что подарить на Новый год, она ждала меня

КОНКРЕТНО

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Любови Белюшиной, просят обратиться по линии «02» в дежурную часть Алапаевского ОВД по телефону 8(34346)3-42-25 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343) 358-71-61. Также вы можете сообщить любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».